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Haberler Galeri Bağkur 7200 prim gün sayısı düşecek mi? Torba Yasa adımı bekleniyor! Bağkur emeklilik prim gün sayısı ne zaman değişecek?
Giriş Tarihi: 12.09.2024 16:33 Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 16:33

Bağkur 7200 prim gün sayısı düşecek mi? Torba Yasa adımı bekleniyor! Bağkur emeklilik prim gün sayısı ne zaman değişecek?

Torba Yasa son dakika gelişmeleri yakından takip edilirken, kamuoyunun gündeminde olan konu başlığı Bağkur 7200 prim gün sayısı oldu. Binlerce kişiyi yakından ilgilendiren madde için 9 bin olan prim gün sayısının 7200 güne düşmesi bekleniyor. Peki, Bağkur 7200 prim gün sayısı düşecek mi? Bağkur emeklilik prim gün sayısı ne zaman değişecek? İşte, Detaylar...

Bağkur 7200 prim gün sayısı düşecek mi? Torba Yasa adımı bekleniyor! Bağkur emeklilik prim gün sayısı ne zaman değişecek?

Torba Yasa için gelişmeler Meclis gündemiyle beraber takip edilirken, gözler bağkur prim gün sayısının düşürülmesi hakkında o maddeye çevrildi. Bağ-Kur'lular için 7200 prim günü şartının getirilmesiyle birlikte 5 yıl daha erken emeklilik imkanı sağlanacak. Peki, Bağkur emeklilik prim gün sayısı ne zaman değişecek, düşecek mi?

Bağkur 7200 prim gün sayısı düşecek mi? Torba Yasa adımı bekleniyor! Bağkur emeklilik prim gün sayısı ne zaman değişecek?

ESNAFA ERKEN EMEKLİLİKTE SON DURUM

Esnafa erken emeklilik yolunda heyecan verici bir gelişmeler yaşanıyor. Meclis'te değerlendirmeye alınan torba yasa teklifi, Bağ-Kur'lular için 7200 prim günü şartının getirilmesiyle birlikte 5 yıl daha erken emeklilik imkanı sunuyor.
Bu haber, uzun zamandır emeklilik özlemiyle yaşayan esnaf ve Bağ-Kur sigortalıları için müjde niteliğinde. Ancak henüz resmi bir onaylanma olmadığı için, gelişmeleri yakından takip etmek ve resmi duyuruları beklemek büyük önem taşıyor

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Bağkur 7200 prim gün sayısı düşecek mi? Torba Yasa adımı bekleniyor! Bağkur emeklilik prim gün sayısı ne zaman değişecek?

BAĞ-KUR 7200 PRİM ÇIKTI MI, NE ZAMAN YASALAŞACAK?

TBMM'de ele alınan torba yasa teklifinin onaylanmasıyla birlikte, Bağ-Kur'lu esnaflar için yeni bir dönem başlayacak. Düzenlemenin yasalaşması, esnafların erken emeklilik hayallerini gerçeğe dönüştürecek.

Bağkur 7200 prim gün sayısı düşecek mi? Torba Yasa adımı bekleniyor! Bağkur emeklilik prim gün sayısı ne zaman değişecek?

Sonuç olarak, Bağ-Kur 7200 prim gün sayısı düzenlemesi, esnafların emeklilik planlarını yeniden şekillendirecek ve sosyal güvenlik sisteminde önemli bir değişiklik sağlayacak. Bakan Işıkhan'ın açıklamaları, bu önemli düzenlemenin yakın zamanda yürürlüğe gireceğine işaret ediyor.

Bağkur 7200 prim gün sayısı düşecek mi? Torba Yasa adımı bekleniyor! Bağkur emeklilik prim gün sayısı ne zaman değişecek?

BAKAN IŞIKHAN'DAN BAĞ-KUR AÇIKLAMASI!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bağ-Kur emeklilik düzenlemesi ve ev kadınlarına prim desteğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Emekli prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200'e düşürülmesine ilişkin konuşan Bakan Işıkhan, "Onu Orta Vadeli Plan'da hayata geçireceğiz. Onda sıkıntı yok. O söz mutlaka yerine gelecek ama bütçe disiplininden de çok uzaklaşmamamız gerekiyor. Kadınlara prim desteğini de gündemimize alacağız tabii ki." ifadelerini kullandı.

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