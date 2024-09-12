Giriş Tarihi: 12.09.2024 16:33
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024
16:33
Bağkur 7200 prim gün sayısı düşecek mi? Torba Yasa adımı bekleniyor! Bağkur emeklilik prim gün sayısı ne zaman değişecek?
Torba Yasa son dakika gelişmeleri yakından takip edilirken, kamuoyunun gündeminde olan konu başlığı Bağkur 7200 prim gün sayısı oldu. Binlerce kişiyi yakından ilgilendiren madde için 9 bin olan prim gün sayısının 7200 güne düşmesi bekleniyor. Peki, Bağkur 7200 prim gün sayısı düşecek mi? Bağkur emeklilik prim gün sayısı ne zaman değişecek? İşte, Detaylar...