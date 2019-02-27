Bahçelerden, derelerden topluyor, makrome sanatçılarına satıyor

Dal toplarken genellikle zeytin ağacını tercih ettiğini belirten Arkıl, şöyle konuştu:

"Zeytin ağacının bambaşka bir büyüsü olduğuna inanıyorum. Yaratılışı, verdiği haz bir yana, eve huzur ve bereket getirdiğine inanıyorum. Dolayısıyla zeytin çalışmaya ağırlık veriyorum. Ancak bazen farklı talepler geliyor, dalın çok düz olmasını istiyorlar ya da perde yapacaklarını belirtip 2 metreye yakın boyutlarda dal istiyorlar. O zaman mecbur başka ağaçlardan destek alıyorum. Onlar da ya fındık ya çınar ya da kestane oluyor. Daha düz ve budaksız olduğu için onları tercih ediyorum."

Toplanan dallar 2-3 yaz kurumayı bekliyor

Kendisine en çok dal elde etmek için ağaç kesip kesmediğinin sorulduğunu ifade eden Arkıl, kesinlikle yaş ağaç kesmediğini söyledi.

Genellikle budanan ağaç dallarını topladığını dile getiren Arkıl, şöyle konuştu: