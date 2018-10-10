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Bakan Albayrak'tan deprem bölgesine ziyaret! " olarak yanlarındayız"

Hazine ve Maliye Bakanı , " halkı, devleti, bu felaketten, krizden ve sıkıntıdan en kısa sürede daha da güçlenerek çıkacaktır. Biz de elimizden geldiğince maddi ve manevi, dualarımızla olarak yanlarında olmak istediğimizi göstermek için buraya geldik." dedi.

AA Ekonomi galerileri
Giriş Tarihi: 10.10.2018 16:28 Güncelleme Tarihi: 10.10.2018 17:44
Bakan Albayrak'tan deprem bölgesine ziyaret! Türkiye olarak yanlarındayız

G20 toplantılarına katılmak için 'ya gelen Albayrak, Sulawesi Adası'nda meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunami felaketinden etkilenen afetzedelere yönelik yardım faaliyetlerinde bulunan Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD) ve Türk Kızılayı ekiplerini ziyaret etti.

Bakan Albayrak'tan deprem bölgesine ziyaret! Türkiye olarak yanlarındayız

Palu kentinin Lolu Mahallesi'ndeki afetzedelerle görüşen Albayrak, Türk Kızılayı tarafından hazırlanan paketleri ihtiyaç sahiplerine dağıttı.

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Bakan Albayrak'tan deprem bölgesine ziyaret! Türkiye olarak yanlarındayız

Albayrak'a ziyaret sırasında Cumhuriyeti'nin Cakarta Büyükelçiliği Müsteşarı Burak Ali Karacan, AFAD, Türk Kızılay ve İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı temsilcileri eşlik etti.

Bakan Albayrak'tan deprem bölgesine ziyaret! Türkiye olarak yanlarındayız

Albayrak, lı afetzedelere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve 81 milyon Türk vatandaşının destek, dua ve selamlarını iletti.

Bakan Albayrak'tan deprem bölgesine ziyaret! Türkiye olarak yanlarındayız

Alandan ayrılmadan önce AA muhabirine açıklamada bulunan Albayrak, yaşanan afetin çok üzücü olduğunu belirterek, bu ve benzeri felaketlerin her yerde olabileceğini söyledi.

Bakan Albayrak'tan deprem bölgesine ziyaret! Türkiye olarak yanlarındayız

Palu'nun deprem ve tsunami nedeniyle ağır bir felaket yaşadığını kaydeden Albayrak, hükümetinin çok sağlam ve güçlü adımlarla olaya müdahale ettiğini ifade etti.

Bakan Albayrak'tan deprem bölgesine ziyaret! Türkiye olarak yanlarındayız

"ENDONEZYA VE TÜRKİYE ÇOK YAKIN İKİ ÜLKE"

"'nin, felaket yaşayan bütün ülkelerin din, dil, ırk ayrımı gözetmeden yardımına koştuğunu vurgulayan Albayrak, "Devletimizle, yardım kuruluşlarımızla işte bugün bakıyorsunuz AFAD'ından Kızılay'ına, İHH'sına kadar bütün kurumlarımızla hemen sahaya ilk gelen ülkelerden birisi olduk ama bunun ötesinde ve Türkiye çok yakın iki ülke. Hem insanları hem toplumu birbirini çok ciddi anlamda duygusal olarak bağlılık hisseden, dua eden iki ülke." diye konuştu.

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