Bakan Albayrak'tan deprem bölgesine ziyaret! "Türkiye olarak yanlarındayız"

"ENDONEZYA VE TÜRKİYE ÇOK YAKIN İKİ ÜLKE"

"Türkiye'nin, felaket yaşayan bütün ülkelerin din, dil, ırk ayrımı gözetmeden yardımına koştuğunu vurgulayan Albayrak, "Devletimizle, yardım kuruluşlarımızla işte bugün bakıyorsunuz AFAD'ından Kızılay'ına, İHH'sına kadar bütün kurumlarımızla hemen sahaya ilk gelen ülkelerden birisi olduk ama bunun ötesinde Endonezya ve Türkiye çok yakın iki ülke. Hem insanları hem toplumu birbirini çok ciddi anlamda duygusal olarak bağlılık hisseden, dua eden iki ülke." diye konuştu.