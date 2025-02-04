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Giriş Tarihi: 04.02.2025 14:18 Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 14:18

Bakan Bolat 14 yıl sonra ilk görüşmeyi yapacak

Suriye hükümetiyle görüşmelere devam ettiklerini belirten Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Suriye Serbest Ticaret Anlaşması'nın yeniden uygulanmaya alınması için de görüşmelerin başlayacağını bildirdi.

AA
Bakan Bolat 14 yıl sonra ilk görüşmeyi yapacak

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Suriye Serbest Ticaret Anlaşması'nın yeniden uygulanmaya alınması için Suriyeli yetkililerle görüşmeye başlayacaklarını bildirdi.

Bakan Bolat 14 yıl sonra ilk görüşmeyi yapacak

SURİYELİ YETKİLİLERLE GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Bakan Bolat, Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen "Suriye'nin Sanayi ve Ticaret Altyapısının Yeniden İmarı İçin Türk ve Suriyeli İş Adamları Gaziantep'te Buluşuyor" programında yaptığı konuşmada, bu organizasyonda, yeni dönemde özgür Suriye'nin sanayi ve ticaret altyapısının yeniden inşası için yapılabilecekleri, imkanları, muhtemel zorlukları masaya yatırıp fikir alışverişinde bulunacaklarını belirtti.

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Bakan Bolat 14 yıl sonra ilk görüşmeyi yapacak

2011'DE YARIM KALAN ANLAŞMA İÇİN GÖRÜŞMELER BAŞLAYACAK

Suriye hükümetiyle görüşmelere devam ettiklerini, iki ülke arasındaki çalışmaların sürdüğünü dile getiren Bolat, şöyle devam etti:

"Biz öncelikli olarak, Suriye'nin şartlarının elvermesi durumunda, 2007 yılında değerli Kürşat Tüzmen Bey hükümetimizin devlet bakanıydı o zaman, onun döneminde imzalanmış olan Türkiye-Suriye Serbest Ticaret Anlaşması'nın ki 2011'de iç savaş çıkınca akamete uğramıştı, yeniden uygulamaya alınması ve görüşülmesi noktasında Suriyeli yetkili kardeşlerimizle görüşmeler yapacağız. Amacımız, yeni ve özgür Suriye'nin inşası ve ihyasında, imarında, ticaretinde, üretiminde Türkiye olarak 'kazan kazan' prensibiyle güçlü işbirliği ve güç birliği yapmaktır. Suriye ile ekonomik işbirliğimizi ortaklık temelinde her iki ülkenin haklarının yararına olarak gerçekleştirme hedefi ve arzusundayız. Çünkü Suriye ile 910 kilometre sınırımız var. Suriye, farklı etnik topluluklar, farklı mezhebi topluluklardan oluşan birlik ve berarbelik içinde istikrarlı bir komşumuz olsun istiyoruz. Ortak tarihimiz var, benzerliklerimiz var. Orta Doğu ile Körfez'e açılan en önemli kapı konumunda olan Suriye'nin 8 Aralık'ta başlayan devrimi ve bayrak döneminin başarıya ulaşması en büyük dileğimizdir. "

Bakan Bolat, Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin ülkelerine dönmeleri noktasında çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Bakan Bolat 14 yıl sonra ilk görüşmeyi yapacak

'İSTİZAN VİZESİ İLE TÜRKİYE'YE SEYAHAT EDEBİLECEKLER'

Türkiye'den Suriye'ye geçmek isteyenlerin izin talebinin sınır vilayetlerindeki valilik tarafından arşiv araştırması yapıldıktan sonra hızla gerçekleştirileceğinin altını çizen Bakan Bolat, şunları kaydetti:

"Bu geçişleri hızlandıracaktır. Arşiv araştırmasında, terör suçları, her türlü kaçakçılık suçları, nitelikli dolandırıcılık, soykırım ve insanlığa karşı suçlar gibi suç türleri üzerinden yapılacak arşiv araştırmalarından sonra geçişlere izin verilecektir, başvurulardan sonra ve geçişler pasaportla yapılacaktı. İlk defa geçişlerde 10 güne kadar valilerimiz izin verecekler. İkinci ve diğer geçiş taleplerinde ise Suriye'deki sanayi veya ticaret odaları tarafından onaylı davet mektubu veya yetkili kurumdan alınan yazı getirilmek suretiyle süre sınırı konulmaksızın valiliklerimiz işlem yapacaklardır. Hava yolu ile geçişlerde ise Suriye tarafında Türkiye'ye gelmek isteyen iş insanları için hava yolu geçişlerinde özel bir vize uygulama olacaktır. Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği ve Halep Başkonsolosluğuna başvuracaklar. İstizan vizesi adı verilen bir vize türüyle onlar da Türkiye'ye tabii sınırlı süreli olarak gelip ticaret, yatırım görüşmelerini yapabileceklerdir."

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