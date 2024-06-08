Bakan Bolat’tan Filistin mesajı

"FİLİSTİN EKONOMİSİNİN OLUMSUZ ETKİLENMEMESİ İÇİN KENDİ ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPIYORUZ"
Ticaret Bakanı Bolat, Filistin Ekonomi Bakanı Muhammed el-Amur ile bir araya geldiklerine dikkati çekerek, Türkiye-Filistin arasında ilişkilerin ve ticaretin gelişmesi noktasındaki konuları ele aldıklarını ve yapılacak işleri görüştüklerini dile getirdi.
Türkiye'nin İsrail ile ihracat ve ithalat işlemlerinin ikinci bir duruma kadar durdurulması nedeniyle Filistin tarafının ticaretinin etkilenme durumunu ve bu konuda yapılacak konuları değerlendirdiklerini kaydeden Bolat, görüşmenin iki taraf için de çok faydalı geçtiğini söyledi.
Bolat, "Bundan sonra daha sık bir araya gelme konusunda mutabık kaldık ve bu görüşmenin sonunda bir protokol imzaladık. Türkiye ile Filistin arasında hem ticaret hem ekonomik ilişkilerin yol haritası anlamında yapılacak işleri öngören bir protokolü karşılıklı olarak imza attık." diye konuştu.
Filistin ile ticaretin büyük önem taşıdığına işaret eden Bolat, "Biz İsrail ile 2 Mayıs itibarıyla ticaretin durdurulması kararını aldığımızda Filistin ile ticaretin devam ettiğini de açıkça vurguladık. Bu konuda Filistin ekonomisinin olumsuz etkilenmemesi için kendi üzerimize düşeni yapıyoruz. Filistin tarafı da bu konuda çeşitli çalışmalar içinde." dedi.
Bolat, "Amacımız İsrail'in bir an önce kalıcı ve derhal bir ateşkese razı olup, Gazze'nin yeniden imar çalışmalarına hızla başlaması ve Gazze'ye çok hızlı bir şekilde tüm gıda, sağlık ve insani yardımların bir an önce başlatılması. Bunları görünceye kadar İsrail ile ticaretin durdurulması kararımız yürürlüktedir." ifadelerini kullandı.
İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırım ve vahşi katliamın artık tüm insanlığın vicdanını kanatacak boyuta geldiğine dikkati çeken Bolat, "İsrail'e silah yardımı yapan, maddi yardım yapan ülkelerin liderleri bile artık açıktan savunamaz hale geldiler." değerlendirmesinde bulundu.