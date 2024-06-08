Bakan Bolat’tan Filistin mesajı

Filistin Ekonomi Bakanı Muhammed el-Amur ile Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat İstanbul'da bir araya geldi. Toplantıda Türkiye ve Filistin arasındaki ikili ekonomik ilişkilerin yanı sıra, İsrail'in Filistin'de uyguladığı insanlık dışı katliam sonrasında Türkiye'nin Filistin ekonomisinin kalkınmasına ve Filistin ile olan ticari ilişkilerin sürdürülmesine yönelik öncelikli konular ele alındı.

Toplantı sonunda iki bakan, mutabık kalınan konuları kapsayan bir protokol imzaladı. Protokolde iki ülke arasındaki serbest ticaret anlaşması bünyesinde yer alan Ortaklık Komitesinin ve Ekonomik İşbirliği Yüksek Konseyi'nin daha sıkça toplanması kararı alındı.

Ayrıca Türkiye'den Filistin'e mal ticaretinin bu aşamada kesintisiz devam etmesi için de bir mekanizma bu protokol çerçevesinde onaylandı. Türkiye, kısa süre önce Filistin'e hurma ihracatında sağladığı gümrük vergisiz kota miktarını 5000 tona yükseltti.

Diğer taraftan, Filistin tarafından ticari kolaylık için ilave talep edilecek ürünlerin de serbest ticaret anlaşmasına eklenmesi hususunda iki ülke teknik ekiplerinin çalışması kararlaştırıldı.

Yine Filistin'de üretilen ürünlerin coğrafi işaretleme süreçlerinin hızlandırılması için iki bakan bir yol haritasını belirledi. Bakanlar, imzalanan protokol doğrultusunda üç ay içerisinde tekrar bir araya gelerek, mutabık kalınan hususlarla ilgili gelişmeleri gözden geçirecek.