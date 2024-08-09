Bakan Ersoy ’Hedef 60 milyar’ diyerek açıkladı: Bacasız sanayi rekor kıracak

"BU SENEKİ HEDEFİMİZ 60 MİLYAR DOLAR"

Turizm gelirlerinde dolar bazında kişi başı gecelik harcamada hızlı bir artış olduğunu dile getiren Ersoy, "Bu rakamın 2024'ün ilk altı ayında 73 dolarlardan 98 dolara geldiğini görüyoruz. Yıl sonu hedefimiz 103 dolar. Veriler, buna yakın bir rakamda yıl sonunu kapatacağımızı gösteriyor." ifadesini kullandı.

Ersoy, Türkiye'nin Kovid-19 sonrası normalleşme döneminde en hızlı toparlanan ülkelerden biri olduğuna dikkati çekerek, "Kişi başı gecelik gelirdeki olumlu etkinin toplam gelire yansımasını görüyorsunuz. 2019'da toplam turizm gelirinde bir rekor kırmıştık. 2022 ve 2023'te de rekor kırdık, bundan sonra hep rekor kararak gideceğiz demiştik. Geçen sene 56 milyar dolar hedefimiz vardı, 55,9 milyar dolarla kapattık. Yani aslında hedefe uygun bir şekilde geçen seneyi kapatmayı başardık, yine bir rekor kırıldı. Bu seneki hedefimiz 60 milyar dolar." bilgisini verdi.

Turizm gelirlerindeki artışı 2019'da Turizm Geliştirme Ajansı'nın kurulması ve pazar çeşitliliğinin arttırılmasına bağlayan Ersoy, Türkiye'nin tanıtılması konusunda "Devletten değil, devletle beraber" stratejisinin uygulandığını belirtti.