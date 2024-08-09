Giriş Tarihi: 09.08.2024 15:48
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024
15:48
Bakan Ersoy 'Hedef 60 milyar' diyerek açıkladı: Bacasız sanayi rekor kıracak
Turizm gelirlerindeki artışı 2019'da Turizm Geliştirme Ajansı'nın kurulması ve pazar çeşitliliğinin arttırılmasına bağlayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, "2019'da toplam turizm gelirinde bir rekor kırmıştık. 2022 ve 2023'te de rekor kırdık, bundan sonra hep rekor kararak gideceğiz demiştik. Geçen sene 56 milyar dolar hedefimiz vardı, 55,9 milyar dolarla kapattık. Yani aslında hedefe uygun bir şekilde geçen seneyi kapatmayı başardık, yine bir rekor kırıldı. Bu seneki hedefimiz 60 milyar dolar" dedi.