Bakan Işıkhan: Borçların büyük bir kısmı CHP’li belediyelere ait

"BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU CHP'Lİ BELEDİYELERE AİT…"

Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:

"Burada biz duyurularımızı yaparken belediyelerimize iletişim kurarak bu borçların ödenmesi noktasında çabalarımızı sürdürürken birçok belediye bize kamuoyunda kendilerini daha şeffaf gösterebilmek ve haklı gösterebilmek amacıyla, örneğin Ankara Büyükşehir Belediyesi bize üzerinde ipotek olan, haciz olan gayrimenkulleri teklif ettiler. Tabii mevzuat gereği biz bunları kabul edemezdik. Bunları da kendilerine ifade ettik.

Bu çerçeve dışında aynı zamanda CHP Genel Başkanı yine SGK borçları hakkında önceki yayınlarda da dile getirmiştim. Birçok rakam verdi, altın hesabı, kamyon hesabı yaptı. Biz kamuoyuyla paylaşarak bu rakamların, bu hesapların yanlış olduğunu, yalan olduğunu defaten dile getirdik. Ancak genel olarak düşündüğümüzde SGK'nın prim alacaklarını bir yekûn olarak düşündüğümüzde büyükşehir, il ve ilçe belediyelerindeki borçların büyük bir kısmının yine CHP'li belediyelere ait olduğunu buradan tekrar vurgulamak istiyorum. Bu tablo bir ay önce de öyleydi. Şu anda bu durumda."