Giriş Tarihi: 04.02.2025 16:55
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025
17:04
Bakan Işıkhan: Borçların büyük bir kısmı CHP'li belediyelere ait
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, katıldığı bir programda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Belediyelerin SGK borçlarına değinen Bakan Işıkhan, "Büyükşehir, il ve ilçe belediyelerindeki borçların büyük bir kısmının yine CHP'li belediyelere ait olduğunu buradan tekrar vurgulamak istiyorum. Bu tablo bir ay önce de öyleydi. Şu anda bu durumda." ifadelerini kullandı.