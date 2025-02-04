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Haberler Galeri Bakan Işıkhan: Borçların büyük bir kısmı CHP'li belediyelere ait
Giriş Tarihi: 04.02.2025 16:55 Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 17:04

Bakan Işıkhan: Borçların büyük bir kısmı CHP'li belediyelere ait

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, katıldığı bir programda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Belediyelerin SGK borçlarına değinen Bakan Işıkhan, "Büyükşehir, il ve ilçe belediyelerindeki borçların büyük bir kısmının yine CHP'li belediyelere ait olduğunu buradan tekrar vurgulamak istiyorum. Bu tablo bir ay önce de öyleydi. Şu anda bu durumda." ifadelerini kullandı.

Bakan Işıkhan: Borçların büyük bir kısmı CHP’li belediyelere ait

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, katıldığı bir programda, belediyelerin SGK borçlarına ilişkin açıklamada bulundu. Ocak ayı itibariyle belediyelerin toplam borcunun 162 milyara ulaştığını belirten Bakan Işıkhan, "Borçların büyük bir kısmı CHP'li belediyelere ait" dedi.

Bakan Işıkhan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Bakan Işıkhan: Borçların büyük bir kısmı CHP’li belediyelere ait

"BORÇLAR SÜRDÜRÜLEMEZ HALE GELDİ"

Yaklaşık bir yılı aşan süredir biz belediyelerin SGK'ya olan, ödenmemiş olan prim borçlarını gündeme getirdiklerini dile getiren Bakan Işıkhan, "Ancak konu öyle bir noktaya ulaştı ki, sürdürülemez hale geldi borçlar. Borçlar ana paranın çok üzerinde artmaya başladı. Biz de sizlerin aracılığıyla birçok sosyal medya ve dijital ortamda da belediyelerimize çağrıda bulunuyoruz SGK'ya olan prim borçlarının ödenmeleri noktasında. Fakat biz en borçlu belediyeleri açıkladığımızda en fazla reaksiyon CHP'li belediyelerden geldi. Halbuki daha önceki yayınlarda da sizler de şahit oldunuz. Biz SGK olarak mevcut durumu, SGK'nın alacaklarını ve belediyelerin prim borçlarını adeta bir röntgen filmi çeker gibi kamuoyuyla ve aziz milletimize paylaştık. Ancak biz bunları ifade ederken CHP'li belediyeler sürekli bir tepki gösterdiler." ifadelerini kullandı.

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Bakan Işıkhan: Borçların büyük bir kısmı CHP’li belediyelere ait

"TOPLAM BORÇ 162 MİLYARA ULAŞTI"

Bakan Işıkhan, Türkiye'de 30 büyükşehir, 51 il ve 920 ilçe belediyesi bulunduğunu belirterek, "Belde belediyelerini de saydığımızda yaklaşık 1405 belediyemiz var. Bu konuyu geçen sene gündeme getirdiğimizde saygıdeğer cumhurbaşkanımız da defaten ifade etti. Tüm bu belediyelerimizin borçları 96 milyar liraydı. Yıl sonunda rakama dikkatinizi çekmek isterim, 160 milyara ulaşmış durumda. Ocak ayı itibariyle de bu rakamın 162 milyara ulaştığını da söyleyebiliriz." dedi.

Bakan Işıkhan: Borçların büyük bir kısmı CHP’li belediyelere ait

"BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU CHP'Lİ BELEDİYELERE AİT…"

Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:

"Burada biz duyurularımızı yaparken belediyelerimize iletişim kurarak bu borçların ödenmesi noktasında çabalarımızı sürdürürken birçok belediye bize kamuoyunda kendilerini daha şeffaf gösterebilmek ve haklı gösterebilmek amacıyla, örneğin Ankara Büyükşehir Belediyesi bize üzerinde ipotek olan, haciz olan gayrimenkulleri teklif ettiler. Tabii mevzuat gereği biz bunları kabul edemezdik. Bunları da kendilerine ifade ettik.

Bu çerçeve dışında aynı zamanda CHP Genel Başkanı yine SGK borçları hakkında önceki yayınlarda da dile getirmiştim. Birçok rakam verdi, altın hesabı, kamyon hesabı yaptı. Biz kamuoyuyla paylaşarak bu rakamların, bu hesapların yanlış olduğunu, yalan olduğunu defaten dile getirdik. Ancak genel olarak düşündüğümüzde SGK'nın prim alacaklarını bir yekûn olarak düşündüğümüzde büyükşehir, il ve ilçe belediyelerindeki borçların büyük bir kısmının yine CHP'li belediyelere ait olduğunu buradan tekrar vurgulamak istiyorum. Bu tablo bir ay önce de öyleydi. Şu anda bu durumda."

Bakan Işıkhan: Borçların büyük bir kısmı CHP’li belediyelere ait

"TÜM BELEDİYELERİMİZE KAPIMIZ AÇIK"

Belediyelerin borç ödememe alışkanlıklarının söz konusu olduğunu söyleyen Bakan Işıkhan, "Biz SGK olarak işverenlerimizden prim tahsilat oranımız yaklaşık yüzde 90. Ancak belediyelerden elde ettiğimiz tahsilat oranı yüzde 44. Bu bizim zaten hareket etmemize ve motive etmemize sebep olan bir rakam ve belediyeler borçlarını ödemedikleri için de biz bu durumu defaten dile getiriyoruz." dedi.

Işıkhan, "Biz her zaman olduğu gibi hem sosyal devlet olma gereği hem de tüm belediyelerimize eşit mesafede ve adil bir uygulama gerçekleştiriyoruz. Borcunu ödemek isteyen tüm belediyelerimize kapımızın açık olduğunu, iletişime açık olduğumuzu tekrar vurgulamak isterim." diye konuştu.

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