Bakan Işıkhan’dan çalışan annelere 325 euro programı hakkında yeni açıklama

ÇALIŞAN ANNELERE 325 EURO

Projenin bütçesinin 15,3 milyon euro olduğunu aktaran Işıkhan, her bir çalışan anne için aylık 325 euro destek verileceğini ifade etti.

Başvuru sayısına ilişkin bilgi veren Işıkhan, şunları kaydetti:

"Ön kayıtları 3 Haziran'da başlayan proje oldukça fazla talep gördü, ikinci gün itibarıyla toplam başvuru sayısı 12 bin 246 kişi oldu. Ön kayıtların alınmasından sonra kesin kayıtlar temmuz ayında tamamlanacak. Proje teşvik ödemeleri Ağustos 2024 itibarıyla başlayacak ve 12 ay sürecek. 25 Ekim 2025 tarihinde projemizin kapanışı planlanmaktadır."