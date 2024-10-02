Bakan Kacır’dan göğüs kabartan açıklamalar: Türk milletinin devri yeniden başlıyor

"ZULÜMLE ABAD OLUNMAZ"

İnsanlığın adalete ve merhamete hasret olduğunu belirten Kacır, mazlumların çığlıklarına sağır kalanların, mahzunların feryatlarını, masumların haykırışlarını duymayanların insanlığa verecekleri hiçbir şey, sunacakları hiçbir gelecek vaat olmadığını vurguladı.

Hangi teknolojik üstünlüğe sahip olursa olsun, uzayın derinliklerinde hangi gezegenleri keşfedecek, yeryüzünde, gökyüzünde hangi teknik kabiliyeti kazanacak olursa olsun, hakkaniyet taşımayan, adalet üzere olmayan bir gücün insanlığa faydası olamayacağını anlatan Bakan Kacır, şunları kaydetti:

"Ahlaki temeller üzerine yükselmeyen bir teknolojik kuvvet, insanlık için ancak felakettir. Kucaklarında yavrularının katledilmiş çıplak bedenlerini taşıyan annelerin hıçkırıkları üzerine asla bir medeniyet inşa edilemez. Sapkın inanışlarıyla, ellerindeki kuvvete güvenerek başkalarına ait topraklar üzerine gelecek hayali kuranlar ancak yalancı, sahte zaferler elde ederler. Zulümle abad olunmaz. Bu mezalimin hesabı belki yarına kalır ama bilsinler ki, asla yanlarına kalmaz."