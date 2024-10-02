Bakan Kacır’dan göğüs kabartan açıklamalar: Türk milletinin devri yeniden başlıyor

"7 DÜVELE, 72 MİLLETE 'MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİ'Nİ BURADAN HAYKIRIYORUZ"
TEKNOFEST, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde, kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarının da aralarında olduğu 128 kurumun katılımıyla Adana Havalimanı'nda kapılarını açtı.
Bakan Kacır, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye Yüzyılı'nda tam bağımsız Türkiye'ye toprağına bağlı, vatanına sevdalı güzel Adana ile beraber yürüdüklerini söyledi.
Küresel tekellerin kurmak istediği tahakküme göğüs gererken, Adana'nın Milli Mücadele yıllarındaki duruşundan ve direnişinden ilham aldıklarını belirten Kacır, şu ifadeleri kullandı:
"Nasıl ki, Milli Mücadele zamanlarında, en çetin şartlarda düşman kuvvetlerine geçit vermemiş, işgal güçlerini toprağımızdan, yurdumuzdan defetmişsek, bugün de ilerleyişimize engel olmaya çalışanlara 'Milli Teknoloji Hamlesi' ile cevap veriyoruz. 7 düvele, 72 millete 'Milli Teknoloji Hamlesi'ni buradan haykırıyoruz. Artık Türkiye, eski Türkiye değil. Semalarında özgürce kanatlanan çelik kanatları üreten, dosta güven ve itimat, düşmana korku, hayret ve endişe veren, yerli ve milli otomobilini üretip milletini 60 yıllık hayaline kavuşturan, gözlerini ufkun ötesine diken, insanlı uzay misyonları gerçekleştiren ve kendi tasarlayıp geliştirdiği, yerli ve milli haberleşme uydusu ile dünyanın sayılı ülkeleri arasında yerini alan bir Türkiye var. Özlenen, beklenen, masuma, mazluma kol kanat geren Anadolu toprakları yeniden diriliyor. Türkiye Yüzyılı'nda Türk milletinin devri, Türk gençliğinin çağı yeniden başlıyor."
Bakan Kacır, TEKNOFEST Adana'da konuştu