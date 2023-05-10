Giriş Tarihi: 10.05.2023 23:57
Güncelleme Tarihi: 11.05.2023
00:05
Bakan Karaismailoğlu dev projeyi açıkladı: İki büyük il arası 5 saatin altına inecek!
Son dakika haberi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul-Antalya hızlı tren projesiyle ilgili detayları açıkladı. Bakan Karaismailoğlu, şehirlerin birbiriyle entegre halde olacağının mesajını verirken, "İstanbul'dan Antalya'ya 4 saat 45 dakikada hızlı trenle ulaşma imkanımız olacak. Bunun istanbul - Eskişehir arası zaten mevcut hattımız. Ve Eskişehir'den Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta ve Burdur'dan Antalya'ya ineceğiz. Bu hatlar birbiriyle entegre halde olacak." ifadelerini kullandı.