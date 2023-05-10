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Haberler Galeri Bakan Karaismailoğlu dev projeyi açıkladı: İki büyük il arası 5 saatin altına inecek!
Giriş Tarihi: 10.05.2023 23:57 Güncelleme Tarihi: 11.05.2023 00:05

Bakan Karaismailoğlu dev projeyi açıkladı: İki büyük il arası 5 saatin altına inecek!

Son dakika haberi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul-Antalya hızlı tren projesiyle ilgili detayları açıkladı. Bakan Karaismailoğlu, şehirlerin birbiriyle entegre halde olacağının mesajını verirken, "İstanbul'dan Antalya'ya 4 saat 45 dakikada hızlı trenle ulaşma imkanımız olacak. Bunun istanbul - Eskişehir arası zaten mevcut hattımız. Ve Eskişehir'den Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta ve Burdur'dan Antalya'ya ineceğiz. Bu hatlar birbiriyle entegre halde olacak." ifadelerini kullandı.

Bakan Karaismailoğlu dev projeyi açıkladı: İki büyük il arası 5 saatin altına inecek!

İstanbul - Antalya hızlı tren projesini açıklayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "İstanbul'dan Antalya'ya 714 kilometre uzunluğunda yani İstanbul'dan Antalya'ya 4 saat 45 dakikada hızlı trenle ulaşma imkanımız olacak. Bunun istanbul - Eskişehir arası zaten mevcut hattımız. Ve Eskişehir'den Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta ve Burdur'dan Antalya'ya ineceğiz. Bu hatlar birbiriyle entegre halde olacak." dedi.

Bakan Karaismailoğlu dev projeyi açıkladı: İki büyük il arası 5 saatin altına inecek!

Bakan Karaismailoğlu, Ankara - İstanbul arasında yapılacak "Süper Hızlı Tren" projesi hakkında da bilgi verdi.

Bakan Karaismailoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

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Bakan Karaismailoğlu dev projeyi açıkladı: İki büyük il arası 5 saatin altına inecek!

BOĞAZ'A ÜÇÜNCÜ TÜNEL PROJESİ

"İstanbul'da şu anda yaklaşık 320 kilometre uzunluğunda bir raylı sistem ağı var. İstanbul ulaşım ana planı bunun 1100 kilometreye kadar çıkması gerektiğini söylüyor. Şehri yaşanılabilir hale getirmenin ana unsuru bu. Büyük İstanbul Tüneli'nin bulunduğu güzergah aslında şu anki Metrobüs güzergahıdır. Söğütlüçeşme'den başlar, Birinci Boğaz Köprüsü'nün altından geçerek, Gayrettepe'ye gelir ve Gayrettepe'de bunun istasyonu da hazır şu anda. Biz Gayrettepe Havalimanı metrosunu yaparken, Gayrettepe istasyonunu Zincirlikuyu'da 70 metre derinlikte ve mevcut Garettepe Havalimanı İstasyonu'nun altında dizayn ettik ve imalatlarını yaptık. Orada yolcu alışverişini direkt istasyon içerisinde yapabilecek. Söğütlüçeşme'den kalkan bir tren ister havalimanına, isterse E-5'ten devam ederek Beylikdüzü'ne kadar gidebilecek. 28 kilometre uzunluğunda olacak. Uzunçayır'dan başlayacak ve Boğazı geçtikten sonra Gayrette'den Mecidiyeköy'den ve Çağlayan'dan Edirnekapı'ya oradan da Zeytinburnu ve Bakırköy'e kadar uzanacak. Bakırköy'de şu anda mevcut istasyona ve Beylikdüzü metrobüs hattına entegre olacak.

Bakan Karaismailoğlu dev projeyi açıkladı: İki büyük il arası 5 saatin altına inecek!

Bu yıl içerisinde ihalesinin yapılmasını planlıyoruz. Günlük 1,3 milyon vatandaşımıza ev sahipliği yapacak. Bu Proje tamamlandığı zaman metrobüs yoğunluğu da azalacaktır.

BU YIL HANGİ METRO PROJELERİ TAMAMLANACAK?

Bu yıl Kağıthane - İstanbul Havalimanı metro hattının inşaatını tamamlamıştık. Bu yıl içerisinde bunun Kağıthane - Gayrettepe bağlantısını da bitiriyoruz. Yine bunun devamı olan İstanbul Havalimanı - Halkalı hattını da yine bu yıl içerisinde bitiriyoruz. O da 31 kilometre uzunluğunda mega bir proje olarak İstanbulluların hizmetine alınacak. Yine bunun Gayrette bağlantısını da bu yıl bitiriyor olacağız. 69 kilometre uzunluğunda Marmaray Halkalı'dan başlayıp, Başakşehir, Arnavutköy, İstanbul Havalimanı, Kağıthane ve Gayrettepe'ye uzanan devasal şehir içi raylı sistemden bahsediyoruz. Bu tamamlandığında Kağıthane'den hem Arnavutköy'e hem Başakşehir'e metro ile gitme imkanı olacak.

Bakırköy sahilden Kirazlı'ya uzanan metro hattımızın çalışmaları da devam ediyor. Bunu da yıl sonuna yetiştirmeye çalışıyoruz.

Bakan Karaismailoğlu dev projeyi açıkladı: İki büyük il arası 5 saatin altına inecek!

KANAL İSTANBUL PROJESİ...

İstanbul Boğazı'ndan binlerce gemi geçiyor. Bu ilerleyen zamanda daha da artacak. Kanal İstanbul'la Boğaz gemi trafiğini ve çevreye vereceği zararı azaltmış olacağız. Amacımız İstanbul Boğazı'nın güvenliğini de sağlamak. Burası alternatif bir su yoludur. Çevreci bir projedir. Ortalama bir geminin günlük bekleme maliyeti 100 bin dolar civarında. Bu parayı vermemek için gemiler Kanal İstanbul'dan beklemeden geçecekler. Kanal İstanbul'la birlikte Karadeniz kıyısında İstanbul Havalimanı'nın kuzeyinde dünyanın en büyük lojistik liamanlarından birini yapacağız. 400 milyon yük yerleştirme kapasitesine sahip bir limanı orada inşa edeceğiz. Biz büyük düşünüyoruz.

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