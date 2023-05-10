Bakan Karaismailoğlu dev projeyi açıkladı: İki büyük il arası 5 saatin altına inecek!

Bu yıl içerisinde ihalesinin yapılmasını planlıyoruz. Günlük 1,3 milyon vatandaşımıza ev sahipliği yapacak. Bu Proje tamamlandığı zaman metrobüs yoğunluğu da azalacaktır.

BU YIL HANGİ METRO PROJELERİ TAMAMLANACAK?

Bu yıl Kağıthane - İstanbul Havalimanı metro hattının inşaatını tamamlamıştık. Bu yıl içerisinde bunun Kağıthane - Gayrettepe bağlantısını da bitiriyoruz. Yine bunun devamı olan İstanbul Havalimanı - Halkalı hattını da yine bu yıl içerisinde bitiriyoruz. O da 31 kilometre uzunluğunda mega bir proje olarak İstanbulluların hizmetine alınacak. Yine bunun Gayrette bağlantısını da bu yıl bitiriyor olacağız. 69 kilometre uzunluğunda Marmaray Halkalı'dan başlayıp, Başakşehir, Arnavutköy, İstanbul Havalimanı, Kağıthane ve Gayrettepe'ye uzanan devasal şehir içi raylı sistemden bahsediyoruz. Bu tamamlandığında Kağıthane'den hem Arnavutköy'e hem Başakşehir'e metro ile gitme imkanı olacak.

Bakırköy sahilden Kirazlı'ya uzanan metro hattımızın çalışmaları da devam ediyor. Bunu da yıl sonuna yetiştirmeye çalışıyoruz.