Bakan Kurum: Yapamazsın dediler yaptık! 45 bin konut daha teslim edilecek...

" 'YAPAMAZSINIZ DEDİNİZ' BİZ YAPTIK YİNE YAPACAĞIZ"

Kahramanmaraş'ta 23 bin 900 yeni konut ve iş yerinde hayatın başladığını aktaran Kurum, yıl sonuna kadar bu sayının 39 bine yükseltmenin mücadelesini verdiklerini belirterek, 2025 yılı sonuna gelindiğinde kentte 69 bin konut ve iş yerinin hak sahiplerine teslim edileceğini dile getirdi.

Kurum, depremden etkilenen 11 il ve ilçelerindeki annelerin, yavruların yüzünü güldürmenin gayreti ile çalıştıklarını ifade ederek bu gayretlerini gölgelemeye çalışanlar olduğunu ifade etti.

Bakan Kurum, şöyle devam etti:

"Deprem bölgesine turist gibi uğrayıp buradan gidenler var. Şimdi çıkmışlar 'bu işler 10 yılda bile bitmez' gibi ipe sapa gelmez cümleler kuruyorlar. İşte buradan Kahramanmaraş'tan bir kez daha söylüyoruz iyice dinlesinler. 2025'in sonuna girdiğimizde evine girmeyen tek bir afetzede kardeşimiz kalmayacak. Nasıl ki daha önceki afetlerde 'yapamazsınız dediniz' biz yaptık yine yapacağız. Elazığ'da, Malatya'da, sizin 25 yıldır yönettiğiniz o güzel İzmirimizde, çivi çakmadığınız İzmirimizde konutları nasıl bitirdiysek Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde illerimizde, ilçelerimizde 22 yıldır nasıl hizmet ettiysek bu konutları da verdiğimiz sözler çerçevesinde yine bitireceğiz. Sel olduğunda Rize'de, Kastamonu'da, Artvin'de Bartın'da nasıl yaptıysak yine yapacağız. Tarihin en büyük yangınından sonra Antalya'da, Muğla'da o konutları milletimize verdiğimiz sözler çerçevesinde yaptıysak yine yapacağız."

Kurum, depremin ilk anından bu yana bölgede hizmet veren tüm kurkum ve kuruluşlara teşekkür etti.