Giriş Tarihi: 09.04.2023 12:33 Güncelleme Tarihi: 09.04.2023 12:37

Bakan Kurum net konuştu: Neymiş? Afet konutları 1 yılda bitemezmiş, bitecek!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, resmî sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'da, yapım sürecine başlanan kalıcı afet konutlarının videosunu paylaştı. Bakan Kurum'un paylaştığı videoda Hatay'ın Altınözü ilçesinde yapımına başlanan afet konutlarının ikinci kata kadar yükseldiği görülürken; Hatay'da 9 bin 264 konut ve köy evi için temel atıldığı, toplamda ise 250 bin 862 konut ve köy evinin yapılacağı vurgulandı. Paylaştığı mesajda, afet konutlarının 1 yıl içerisinde tamamlanacağı vurgusu yapan Bakan Kurum, "Neymiş? Afet konutları 1 yılda bitemezmiş. BİTECEK!" dedi.