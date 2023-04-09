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Haberler Galeri Bakan Kurum net konuştu: Neymiş? Afet konutları 1 yılda bitemezmiş, bitecek!
Giriş Tarihi: 09.04.2023 12:33 Güncelleme Tarihi: 09.04.2023 12:37

Bakan Kurum net konuştu: Neymiş? Afet konutları 1 yılda bitemezmiş, bitecek!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, resmî sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'da, yapım sürecine başlanan kalıcı afet konutlarının videosunu paylaştı. Bakan Kurum'un paylaştığı videoda Hatay'ın Altınözü ilçesinde yapımına başlanan afet konutlarının ikinci kata kadar yükseldiği görülürken; Hatay'da 9 bin 264 konut ve köy evi için temel atıldığı, toplamda ise 250 bin 862 konut ve köy evinin yapılacağı vurgulandı. Paylaştığı mesajda, afet konutlarının 1 yıl içerisinde tamamlanacağı vurgusu yapan Bakan Kurum, "Neymiş? Afet konutları 1 yılda bitemezmiş. BİTECEK!" dedi.

Bakan Kurum net konuştu: Neymiş? Afet konutları 1 yılda bitemezmiş, bitecek!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, resmî sosyal medya hesabından "asrın felaketi" olarak tanımlanan Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da yeni yapılan kalıcı afet konutlarının hızla yükseldiğini ifade ederek, yapım sürecine başlanan konutların videosunu paylaştı. Bakan Kurum, paylaşımındaki mesajda, "Neymiş? Afet konutları 1 yılda bitemezmiş. BİTECEK!" ifadelerine yer verdi.

Bakan Kurum net konuştu: Neymiş? Afet konutları 1 yılda bitemezmiş, bitecek!

"11 İLİN YENİDEN İHYA VE İNŞA SÜRECİ BİLİMSEL, HIZLI VE GÜÇLÜ ŞEKİLDE YÜRÜTÜLÜYOR"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta 11 ilde eş zamanlı olarak ilk etapta 17 bin 902 konutun temellerinin atıldığı hatırlatıldı. Hatay'da 9 bin 264 konut ve köy evi için temel atıldığı, toplamda ise 250 bin 862 konut ve köy evinin yapılacağı bildirildi.

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Bakan Kurum net konuştu: Neymiş? Afet konutları 1 yılda bitemezmiş, bitecek!

11 ilde bir yıl içinde 319 bin konut, toplamda ise 650 bin konut inşa edilerek vatandaşların afet güvenliğine sahip yuvalarla buluşturulacağı vurgulandı.

Bakan Kurum net konuştu: Neymiş? Afet konutları 1 yılda bitemezmiş, bitecek!

Yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde asrın felaketinden etkilenen bölgelerin yeniden ihya ve inşa sürecinin bilimsel, hızlı ve güçlü şekilde yürütüldüğü aktarılarak yeni yerleşim yerlerinin tespit aşamasında fay hattına uzaklığı ve zeminin sıvılaşma durumu üzerinde çalışıldığı vurgulandı.

Bakan Kurum net konuştu: Neymiş? Afet konutları 1 yılda bitemezmiş, bitecek!

Afet konutlarının en güvenli alanlara inşa edilmesi için zeminin depreme dayanıklılığını ortaya koyan mikro-bölgeleme ve jeolojik etüt çalışmalarının yapıldığı ifade edildi.

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