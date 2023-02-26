Bakan Kurum paylaştı: Geçici barınma merkezlerinde tüm ihtiyaçlar düşünülüyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Emlak Konut, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ve özel sektör eliyle yürütülen çalışmalarla tamamlanan ve yapımı devam eden yığma tuğla yapılar, konteyner kentler ve prefabrik evlerin bulunduğu yerlerde depremzedeler için sosyal donatı alanları da hayata geçirilmeye başlandı.