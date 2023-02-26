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Haberler Galeri Bakan Kurum paylaştı: Geçici barınma merkezlerinde tüm ihtiyaçlar düşünülüyor
Giriş Tarihi: 26.02.2023 11:26 Güncelleme Tarihi: 26.02.2023 11:53

Bakan Kurum paylaştı: Geçici barınma merkezlerinde tüm ihtiyaçlar düşünülüyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, resmî sosyal medya hesabından "asrın felaketi"nden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesine kurulan konteyner kentlerde yaşayan depremzedeler için hayata geçirilen sosyal donatılarda yapılan çalışmaların anlatıldığı bir video paylaştı. Bakan Kurum, yayımladığı mesajında "Geçici barınma alanlarımızda depremden etkilenen kardeşlerimizin ne ihtiyacı varsa hepsine yetişmeye çalışıyoruz. Yaralarımızı birlikte saracağız!'' ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum paylaştı: Geçici barınma merkezlerinde tüm ihtiyaçlar düşünülüyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Emlak Konut, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ve özel sektör eliyle yürütülen çalışmalarla tamamlanan ve yapımı devam eden yığma tuğla yapılar, konteyner kentler ve prefabrik evlerin bulunduğu yerlerde depremzedeler için sosyal donatı alanları da hayata geçirilmeye başlandı.

Bakan Kurum paylaştı: Geçici barınma merkezlerinde tüm ihtiyaçlar düşünülüyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, resmî sosyal medya hesabından "Geçici barınma alanlarımızda depremden etkilenen kardeşlerimizin ne ihtiyacı varsa hepsine yetişmeye çalışıyoruz.

Bakan Kurum "Yaralarımızı birlikte saracağız" | Video

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Bakan Kurum paylaştı: Geçici barınma merkezlerinde tüm ihtiyaçlar düşünülüyor

Yaralarımızı birlikte saracağız!'' ifadelerini kullandığı mesajla birlikte geçici barınma alanlarında hayata geçirilen çalışmaların anlatıldığı bir video yayımladı.

Bakan Kurum paylaştı: Geçici barınma merkezlerinde tüm ihtiyaçlar düşünülüyor

Bakan Kurum'un yayımladığı videoda "asrın felaketi"nden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesine kurulan konteyner kentlerde yaşayan depremzedeler için hayata geçirilen hizmetler hakkında bilgi veriliyor.

Bakan Kurum paylaştı: Geçici barınma merkezlerinde tüm ihtiyaçlar düşünülüyor

Bölgede kurulan konteyner kentlerin içerisinde gıda, sosyal market ve giyim, erkek ve kadın kuaförü, okul, anaokulu, oyun parkı, basketbol sahası ve mescitler yer alıyor.

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