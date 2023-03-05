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Haberler Galeri Bakan Kurum sosyal medyadan duyurdu: En kısa sürede yapacağız
Giriş Tarihi: 05.03.2023 11:56 Güncelleme Tarihi: 05.03.2023 11:57

Bakan Kurum sosyal medyadan duyurdu: En kısa sürede yapacağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, resmî sosyal medya hesabından Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ağır hasar alan Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde ilk etapta 349 kalıcı konutla ilgili çalışma başlatılmasının yer aldığı bir video paylaşarak, "Zemin etüt ve mikrobölgeleme çalışmalarının tamamlandığı, sağlam zemin tespit edilen yerlerde hiç vakit kaybetmiyoruz." dedi.

Bakan Kurum sosyal medyadan duyurdu: En kısa sürede yapacağız

Bakan Kurum, depremin etkilediği diğer bölgelerde de aralıksız devam eden zemin etüt çalışmalarının hemen ardından ilk kazmaların hız kesmeden atıldığını açıkladı.

Bakan Kurum sosyal medyadan duyurdu: En kısa sürede yapacağız

Bakan Kurum, Doğanşehir'deki afet konutları için inşaat çalışmalarına başlanıldığının anlatıldığı bir videoyu sosyal medya hesabından yayımlayarak, "Zemin etüt ve mikrobölgeleme çalışmalarının tamamlandığı, sağlam zemin tespit edilen yerlerde hiç vakit kaybetmiyoruz. Depremden en çok etkilenen ilçelerimizden Doğanşehir'de de kazmayı vurduk!" şeklinde bir mesaj paylaştı.

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Bakan Kurum sosyal medyadan duyurdu: En kısa sürede yapacağız

Bakan Murat Kurum, yayımladığı diğer mesajında ise "78 noktadan 44'ünde 19 bin 464 metrelik sondajla zemin etüt çalışması yaptık, devam ediyoruz.

Bakan Kurum sosyal medyadan duyurdu: En kısa sürede yapacağız
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Bakan Kurum sosyal medyadan duyurdu: En kısa sürede yapacağız
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