Bakan Kurum sosyal medyadan duyurdu: En kısa sürede yapacağız

Bakan Kurum, Doğanşehir'deki afet konutları için inşaat çalışmalarına başlanıldığının anlatıldığı bir videoyu sosyal medya hesabından yayımlayarak, "Zemin etüt ve mikrobölgeleme çalışmalarının tamamlandığı, sağlam zemin tespit edilen yerlerde hiç vakit kaybetmiyoruz. Depremden en çok etkilenen ilçelerimizden Doğanşehir'de de kazmayı vurduk!" şeklinde bir mesaj paylaştı.