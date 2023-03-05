Giriş Tarihi: 05.03.2023 11:56
Güncelleme Tarihi: 05.03.2023
11:57
Bakan Kurum sosyal medyadan duyurdu: En kısa sürede yapacağız
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, resmî sosyal medya hesabından Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ağır hasar alan Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde ilk etapta 349 kalıcı konutla ilgili çalışma başlatılmasının yer aldığı bir video paylaşarak, "Zemin etüt ve mikrobölgeleme çalışmalarının tamamlandığı, sağlam zemin tespit edilen yerlerde hiç vakit kaybetmiyoruz." dedi.