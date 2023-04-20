Bakan Kurum: Türkiye’nin ilk akıllı şehrini hazırlıyoruz

İstanbul'umuzun örnek dönüşüm projelerinden biri olan yeni yuvalarımız, dükkanlarımız; daha yeşil bir Beyoğlu için ilk fidanlarını toprakla buluşturduğumuz millet bahçemiz; tüm eserlerimiz sizler için, Beyoğlu'muz için İstanbul'umuz için hayırlı uğurlu olsun" dedi.