Bakan Kurum: Türkiye’nin ilk akıllı şehrini hazırlıyoruz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, 20 Nisan'da İstanbul'da seçim çalışmalarıyla ilgili, Beyoğlu ilçelerinde bir dizi ziyaretlerde bulundu. Bakan Kurum öncelikle Sütlüce ve Örnektepe TOKİ evlerinin anahtarlarını vatandaşa teslim etti. Bakan Kurum, "Beyoğlu Sütlüce ve Örnektepe mahallelerimizde 2 etapta yürüttüğümüz dönüşüm projemizin 1'inci etabını tamamladık. 398 yeni sıcak yuvamızın ve 20 dükkânımızın anahtarlarını hak sahibi kardeşlerimize teslim ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.