Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Bakan Kurum: Türkiye’nin ilk akıllı şehrini hazırlıyoruz
Giriş Tarihi: 20.04.2023 16:49 Güncelleme Tarihi: 20.04.2023 16:49

Bakan Kurum: Türkiye’nin ilk akıllı şehrini hazırlıyoruz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, 20 Nisan'da İstanbul'da seçim çalışmalarıyla ilgili, Beyoğlu ilçelerinde bir dizi ziyaretlerde bulundu. Bakan Kurum öncelikle Sütlüce ve Örnektepe TOKİ evlerinin anahtarlarını vatandaşa teslim etti. Bakan Kurum, "Beyoğlu Sütlüce ve Örnektepe mahallelerimizde 2 etapta yürüttüğümüz dönüşüm projemizin 1'inci etabını tamamladık. 398 yeni sıcak yuvamızın ve 20 dükkânımızın anahtarlarını hak sahibi kardeşlerimize teslim ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Bakan Kurum: Türkiye’nin ilk akıllı şehrini hazırlıyoruz

Beyoğlu'nda Sütlüce, Örnektepe TOKİ Evleri Anahtar Teslim Töreni'ne katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, 1'inci etapı tamamlanan 398 daire ve 20 dükkânın anahtar teslimini gerçekleştirdi. Törene Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, TOKİ Başkanı Ömer Bulut katılım sağladı.

Bakan Kurum: Türkiye’nin ilk akıllı şehrini hazırlıyoruz

MİLLET BAHÇESİ OTOPARK VE NİKAH SALONU TEMEL ATMA TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Anahtar tesliminin ardından Piyalepaşa'da 'Millet Bahçesi Otopark ve Nikâh Salonu Temel Atma' töreni de gerçekleştirildi. Bakan Kurum, "Beyoğlu Sütlüce ve Örnektepe mahallelerimizde 2 etapta yürüttüğümüz dönüşüm projemizin 1. etabını tamamladık. 398 yeni sıcak yuvamızın ve 20 dükkânımızın anahtarlarını hak sahibi kardeşlerimize teslim ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Yine Küçük Piyale Millet Bahçemizde de ilk fidanlarımızı toprakla buluşturmanın heyecanını yaşıyoruz.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bakan Kurum: Türkiye’nin ilk akıllı şehrini hazırlıyoruz

TOKİ Başkanlığımızca kuracağımız bu millet bahçemizde; nikah salonundan oyun alanlarına, yeşil yürüyüş yolundan etkinlik çayırına, bisiklet yolundan tematik bahçelere ve yeşil alanlara kadar birçok sosyal donatı alanı yer alacak. İnşallah bu millet bahçemizi önümüzdeki yıl sizlere, Beyoğlu'ndaki kardeşlerimize armağan edeceğiz" açıklamasını yaptı.

Bakan Kurum: Türkiye’nin ilk akıllı şehrini hazırlıyoruz

"BARUTHANE EKOLOJİK MAHALLE BAHÇEMİZİ DE SİZLERE ARMAĞAN EDİYORUZ"

Törende konuşan Bakan Kurum, "Beyoğlu'muzun şanına yaraşır yeni bir nefes alanı olacak Küçük Piyale Millet Bahçemizin ilk fidanlarını toprakla buluşturuyoruz. Kentsel dönüşüm kapsamında tamamladığımız 398 yeni yuvamızın ve 20 bereketli dükkanımızın anahtarlarını hak sahibi kardeşlerimize teslim ediyoruz. Yine 424 araçlık otoparkımızın ve nikah salonumuzun temellerini atıyor, Emlak Konut eliyle yapımını tamamladığımız Baruthane Ekolojik Mahalle Bahçemizi de sizlere armağan ediyoruz.

Bakan Kurum: Türkiye’nin ilk akıllı şehrini hazırlıyoruz

İstanbul'umuzun örnek dönüşüm projelerinden biri olan yeni yuvalarımız, dükkanlarımız; daha yeşil bir Beyoğlu için ilk fidanlarını toprakla buluşturduğumuz millet bahçemiz; tüm eserlerimiz sizler için, Beyoğlu'muz için İstanbul'umuz için hayırlı uğurlu olsun" dedi.

SON DAKİKA