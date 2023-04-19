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Haberler Galeri Bakan Kurum'dan CHP'nin algı operasyonuna sert cevap! 'İzmir onlarda değil mi, neden yapmadılar'
Giriş Tarihi: 19.04.2023 14:43 Güncelleme Tarihi: 19.04.2023 15:36

Bakan Kurum'dan CHP'nin algı operasyonuna sert cevap! 'İzmir onlarda değil mi, neden yapmadılar'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Finans Merkezi'nde medya yöneticileriyle iftar yemeğinde bir araya geldi. Bakan Kurum, burada gazetecilerle yaptığı söyleşide dikkat çeken açıklamalar yaptı. Kurum, CHP başta olmak üzere muhalefetin gerçeklikten uzak bedava konut vaadini sert bir dille eleştirerek, "Ankara'da, İstanbul'da, Elazığ'da, İzmir'de deprem oldu, İzmir'de belediye onlarda değil mi? Niye bir tane yapmadılar. 11 ilde deprem oldu. Neredeydiler? Deprem bölgesinde görüyor musunuz? Biz 55 gün oradan ayrılmadık. Hala oradayız. Şimdi verecem demekle olmuyor bu işler. Devlet yönetmek ayrı bir şey. Devlet yönetmediği için nasıl yöneteceğini de bilmediği için boş vaatler sunuyorlar. Biz de diyoruz ki madem vereceksin elinden tutan mı var. Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de belediyeler sende. Git işte 300 konut yap, 500 konut yap 1000 konut yap. Bedava ver" dedi.

Bakan Kurum’dan CHP’nin algı operasyonuna sert cevap! ’İzmir onlarda değil mi, neden yapmadılar’

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, Bakanlığın koordinasyonunda tamamlanan Türkiye'de ekonomi ve ticaretin kalbinin atacağı İstanbul Finans Merkezi'nde medya yöneticileriyle iftar yemeğinde bir araya geldi.

Bakan Kurum’dan CHP’nin algı operasyonuna sert cevap! ’İzmir onlarda değil mi, neden yapmadılar’

İftar yemeğinin ardından İstanbul Finans Merkezi'nde Bakan Kurum gazetecilerin sorularını yanıtlarken, muhalefetin yalan vaad ve algı operasyonlarına sert çıktı:

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Bakan Kurum’dan CHP’nin algı operasyonuna sert cevap! ’İzmir onlarda değil mi, neden yapmadılar’

SORU: Taşınmayı düşünen Bağcılar'ı vazgeçip, Ankara gibi seçenekler üzerinde duruyor mu? Ayrıca burada ne kadar boş alan var kiralanması söz konusu olan. Veya kiralanacak mı sadece, yoksa satış deposu mu olacak. Teşekkürler.

BAKAN KURUM: Muhakkak deprem bölgesinden sonra tüm illerimizde vatandaşlarımız depremzede kardeşlerimize evlerini açtılar. Ama geçici, ama kalıcı. Depremzede kardeşlerimiz de bu illerde yaşayacaklar. Ve bu çerçevede inşallah evleri yapılana kadar onları misafir edeceğiz. Evleri 11 ilimizde de inşa edeceğiz. Ve bu işte İstanbul'da daha fazla, Ankara'da daha az veya çok ayrımını yapmadık.

Bakan Kurum’dan CHP’nin algı operasyonuna sert cevap! ’İzmir onlarda değil mi, neden yapmadılar’

SORU: O büyük deprem sonrasında burası için, İstanbul Finans Merkezi binaları için bir tereddüt söz konusu mu? Ben mesela böyle yüksek bir binada depreme yakalanmak istemem.

BAKAN KURUM: Ama bu tasarımları yaparken olası depremlere karşı dayanabilecek anlayışla yaptık. 310 bin metrekare alanın tamamı oturmuş bir kitle düşünün. Kazıklı yapılar var, incelenmiş. Burada drovat döküm var. İstanbul'umuzun birçok bölgesinde var. Fay hattına olan mesafesi, hem zemin kalitesi iyi. Ki burada her türlü mühendislik, müşavirlik hizmeti almış, Tespiti yapılmış. Beton kalitesi iyi. Dolayısıyla inşallah Allah göstermesin böyle bir afette burası dimdik ayakta kalacak ve tüm Türkiye'ye hizmet verecek.

Bakan Kurum’dan CHP’nin algı operasyonuna sert cevap! ’İzmir onlarda değil mi, neden yapmadılar’

SORU: Sayın bakan hem Fikirtepe'yi gösterdiniz, hem bu bölgeyi gösterdiniz. Hep dikey plan. Yatay mimari konusunda Sayın Cumhurbaşkanımın çok fazla açıklaması olduğu için, bu dönüşümler bundan sonra yapılacak dönüşümler de dahil olmak üzere nasıl bir dönüşüm planlaması ile gelecek. Çünkü ilk, daha önce Fikirtepe'de böyle başlandığı için dönüştürme şansı olmadı anladığım kadarıyla yatay mimariye ama. Bu uydu kentlerde özellikle 500 bin kişilik uydu kentlerden bahsettiniz. Bunlar için planlanan yerler neresi. İstanbul'un kuzeyinde yapılacak iki tane şehir planı vardı daha önce. Hatta üçüncü köprü planlaması o çerçevede yapılmıştı. Aynı yerlerde, aynı bölgelerden mi bahsediyoruz? Bir de kaydırmadan bahsettiniz. Nüfusun da bu bölgeden taşınmasından bahsettiniz. Taşınmasını gerekeceğini düşündüğünüz hangi bölgeler. İstanbul'dan aday olduğunuz için de soruyorum.

BAKAN KURUM: Dolgu dibine yapılmış binaların, yine 99 öncesi tam anlamıyla mühendislik hizmeti almamış binaların risk içerdiğini ve bunların da totalde aciliyet yüzde 20'si olmak üzere 1,5 milyon konut olduğunu düşünüyoruz. Tespitlerimiz bu yönde. Tabi bu tespitleri net bir şekilde yapabilmeniz için binadan numune almanız gerekir. Dayanıklılık testini yapmanız gerekir. Yıkılan binalara depremde baktığımızda, Kahramanmaraş depremi gösteriyor ki yüzde 96'sı 99 öncesi. Tabi burada biz milletimizin ki bize düşen görev de odur. Endişeye sevk etmek değil. Aslolan, yöneticiler, devleti yönetenler olarak bir an önce vatandaşları sağlam, güvenli konutlara yerleştirmek olmalıdır. Yapamayacağımız hayalleri sunmak vatandaşımızın da istediği bir durum değil. Neticede bu çerçevede yapacağımız rezerv alanları da deprem riskinin yüksek olduğu yerlerde, ona en yakın mesafedeki alanları belirleyeceğiz. İşte Anadolu yakasında, Tuzla'da, Maltepe'de, Pendik'te. Yine Avrupa yakasına gittiğinizde Eyüp, Başakşehir, Esenler, Kanal İstanbul güzergâhındaki….. Söylerken hep bunu söylüyoruz. Burası rezerv alan olarak kullanılacak, deprem dönüşünde kullanılacak. İki yakasında İstanbul'umuzun bu rezerv alanlarda başlayacağız. Biz ilk baştan tasarladığımız, yaptığımız, az önce de ifade ettiğim hemen hemen son 7-8 yıldır tamamen yatay mimari anlayışla 4-5 katı geçmeyecek bir anlayışla projeleri yapıyoruz. Rezerv konutlarımız bu anlayışla yapılacak, 4-5 katı geçmeyecek. Ve orada her türlü sosyal donatıyı içinde barındıracak. Örnek proje olacak. En değerli, en kıymetli yerler, alanlar olacak. Bu çerçevede örnekleri aslında Esenler'de yaptığımız konutları görebilirsiniz. Güngören'de bitirdiğimiz deprem konutları görebilirsiniz. Çamlıca tepesinde bitirdiğimiz konutlara bakın. Yani bölgenin en değerli, en kıymetli mimarisiyle, tasarımıyla yeşil alanlarıyla konutlar olduğunu düşünüyorum ve iddia da ediyorum. Bu konutları bitirdik. Mesela 2 bin 200 tanesini… Şu an 5 bin tane. TOKİ ile yapıyoruz bunların hepsini. Ve etap etap da vatandaşımıza teslim ediyoruz.

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