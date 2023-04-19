Bakan Kurum’dan CHP’nin algı operasyonuna sert cevap! ’İzmir onlarda değil mi, neden yapmadılar’

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Finans Merkezi'nde medya yöneticileriyle iftar yemeğinde bir araya geldi. Bakan Kurum, burada gazetecilerle yaptığı söyleşide dikkat çeken açıklamalar yaptı. Kurum, CHP başta olmak üzere muhalefetin gerçeklikten uzak bedava konut vaadini sert bir dille eleştirerek, "Ankara'da, İstanbul'da, Elazığ'da, İzmir'de deprem oldu, İzmir'de belediye onlarda değil mi? Niye bir tane yapmadılar. 11 ilde deprem oldu. Neredeydiler? Deprem bölgesinde görüyor musunuz? Biz 55 gün oradan ayrılmadık. Hala oradayız. Şimdi verecem demekle olmuyor bu işler. Devlet yönetmek ayrı bir şey. Devlet yönetmediği için nasıl yöneteceğini de bilmediği için boş vaatler sunuyorlar. Biz de diyoruz ki madem vereceksin elinden tutan mı var. Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de belediyeler sende. Git işte 300 konut yap, 500 konut yap 1000 konut yap. Bedava ver" dedi.