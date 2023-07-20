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Haberler Galeri Bakan Özhaseki 'Kaybedecek 1 saniyemiz yok' diyerek duyurdu! Yeni bir İstanbul kuruluyor
Giriş Tarihi: 20.07.2023 06:51 Güncelleme Tarihi: 20.07.2023 06:53

Bakan Özhaseki 'Kaybedecek 1 saniyemiz yok' diyerek duyurdu! Yeni bir İstanbul kuruluyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul'da yaklaşık 1,5 milyon riskli yapı bulunduğunu açıkladı. Megakentin deprem açısından dünyada en riskli 10 büyükşehir arasında yer aldığını belirten Özhaseki, son 11 senede 800 bine yakın konutun dönüştürüldüğünü vurguladı. İncelemeler kapsamında Anadolu yakasında 150 bin, Avrupa yakasında ise 200 bin konutluk yeni rezerv alanlar tespit ettiklerini aktaran Özhaseki, "Haftaya çalışmalara başlıyoruz. İstanbul için özel bir birim kurarak baştan sona düşündüklerimizi en hızlı bir biçimde yapmamız gerekiyor. Ciddi yasalar ortaya koyarak, hızlı bir şekilde bizim İstanbul'u depreme hazırlamamız gerekiyor" dedi.

MURATHAN YILDIRIM
Bakan Özhaseki ’Kaybedecek 1 saniyemiz yok’ diyerek duyurdu! Yeni bir İstanbul kuruluyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul'da yaklaşık 1.5 milyon riskli yapı bulunduğunu açıkladı.

Bakan Özhaseki ’Kaybedecek 1 saniyemiz yok’ diyerek duyurdu! Yeni bir İstanbul kuruluyor

Megakentin deprem açısından dünyada en riskli 10 büyükşehir arasında yer aldığını belirten Özhaseki, son 11 senede 800 bine yakın konutun dönüştürüldüğünü vurguladı.

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Bakan Özhaseki ’Kaybedecek 1 saniyemiz yok’ diyerek duyurdu! Yeni bir İstanbul kuruluyor

DEPREME HAZIRLAMALIYIZ

İncelemeler kapsamında Anadolu Yakası'nda 150 bin, Avrupa yakasında ise 200 bin konutluk yeni rezerv alanlar tespit ettiklerini aktaran Özhaseki, "Haftaya çalışmalara başlıyoruz.

Bakan Özhaseki ’Kaybedecek 1 saniyemiz yok’ diyerek duyurdu! Yeni bir İstanbul kuruluyor

İstanbul için özel bir birim kurarak baştan sona düşündüklerimizi en hızlı bir biçimde yapmamız gerekiyor. Ciddi yasalar ortaya koyarak, hızlı bir şekilde bizim İstanbul'u depreme hazırlamamız gerekiyor" dedi.

Bakan Özhaseki ’Kaybedecek 1 saniyemiz yok’ diyerek duyurdu! Yeni bir İstanbul kuruluyor

600 BİN KONUT ÇOK RİSKLİ

Ankara'da medya temsilcileri ile bir araya gelen Bakan Özhaseki, İstanbul'un 39 ilçesinde kentsel dönüşüm yapıldığını duyurdu.

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