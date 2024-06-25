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Haberler Galeri Sözcü'ye 5 maddede ekonomi dersi! Bakan Şimşek: Suni gündeme karşı programımızı kararlılıkla uygulayacağız
Giriş Tarihi: 25.06.2024 17:07 Güncelleme Tarihi: 25.06.2024 17:07

Sözcü'ye 5 maddede ekonomi dersi! Bakan Şimşek: Suni gündeme karşı programımızı kararlılıkla uygulayacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Sözcü Gazetesi'ni memnun etmek için bisiklete binmeyi düşünebilirim. Bilinçli şekilde oluşturulmak istenen bu suni gündeme karşı biz makrofinansal istikrarı tesis etmek, sürdürülebilir yüksek büyümeye ulaşmak ve daha adil gelir dağılımını sağlamak için uygulamaya koyduğumuz programımıza kararlılıkla devam edeceğiz." dedi.

Sözcü’ye 5 maddede ekonomi dersi! Bakan Şimşek: Suni gündeme karşı programımızı kararlılıkla uygulayacağız

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bugün Sözcü Gazetesi'nde çıkan haberlere ilişkin yaptığı açıklamaların ardından bir açıklama da Bakan Şimşek'ten geldi.

Sözcü’ye 5 maddede ekonomi dersi! Bakan Şimşek: Suni gündeme karşı programımızı kararlılıkla uygulayacağız

"PROGRAMI KARARLILIKLA UYGULAYACAĞIZ"

Bakan Şimşek konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sözcü Gazetesi'ni memnun etmek için bisiklete binmeyi düşünebilirim. Bilinçli şekilde oluşturulmak istenen bu suni gündeme karşı biz makrofinansal istikrarı tesis etmek, sürdürülebilir yüksek büyümeye ulaşmak ve daha adil gelir dağılımını sağlamak için uygulamaya koyduğumuz programımıza kararlılıkla devam edeceğiz." dedi.

Şimşek açıklamalarının devamında şu ifadeleri kullandı:

Milletimiz müsterih olsun.

- Bütçede disiplini tesis ediyoruz.
- ⁠Cari açığı sürdürülebilir bir seviyeye çektik.
- ⁠Döviz rezervlerini endişe kaynağı olmaktan çıkardık.
- ⁠Kur korumalı mevduatı başarılı şekilde azaltıyoruz.
- ⁠Enflasyon yakında çok hızlı bir düşüş sürecine girecek.

Ülkemizin potansiyeli çok yüksek. Bu potansiyele ulaşmak için ekip ruhu ile aralıksız çalışıyoruz ve başaracağız.

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