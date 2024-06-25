Giriş Tarihi: 25.06.2024 17:07
Güncelleme Tarihi: 25.06.2024
17:07
Sözcü'ye 5 maddede ekonomi dersi! Bakan Şimşek: Suni gündeme karşı programımızı kararlılıkla uygulayacağız
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Sözcü Gazetesi'ni memnun etmek için bisiklete binmeyi düşünebilirim. Bilinçli şekilde oluşturulmak istenen bu suni gündeme karşı biz makrofinansal istikrarı tesis etmek, sürdürülebilir yüksek büyümeye ulaşmak ve daha adil gelir dağılımını sağlamak için uygulamaya koyduğumuz programımıza kararlılıkla devam edeceğiz." dedi.