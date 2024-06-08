Giriş Tarihi: 08.06.2024 12:04
Güncelleme Tarihi: 08.06.2024
12:04
Bakan Şimşek: Sadeleştirme adımlarımız sürecek
Makro finansal istikrarın ve rezervlerin güçlenmesi ile makroihtiyati çerçevede sadeleşme adımlarına devam ettiklerini söyleyen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Reeskont kredisi kullanan ihracatçılar için yüzde 70 olan TCMB'ye döviz satış yükümlülüğünü 2023 yılı Kasım ayında yüzde 40'a düşürmüştük. Yeni düzenleme ile tüm ihracat bedellerinin ve döviz kazandırıcı hizmet gelirlerinin satış yükümlülüğünü yüzde 40'tan yüzde 30'a indirdik. Piyasalarının daha etkin çalışmasına yönelik sadeleştirme adımlarımız sürecek." dedi.