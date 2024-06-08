Bakan Şimşek: Sadeleştirme adımlarımız sürecek

İHRACAT GENELGESİNDE YENİ KARAR

Merkez Bankasın normalleşme adımlarına devam ederken, İhracat Genelgesi ve Görünmeyen İşlemler Genelgesi güncellendi. İhracat bedellerinin ve döviz kazandırıcı hizmet gelirlerinin TCMB'ye satış yükümlülüğü oranları yüzde 40'tan yüzde 30'a indirildi.

Konuyla ilgili resmi sosyal medya hesabında değerlendirmelerde bulunan Bakan Şimşek, piyasalarının daha etkin çalışmasına yönelik sadeleştirme adımlarının süreceğini belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

"Makro finansal istikrarın ve rezervlerin güçlenmesi ile makroihtiyati çerçevede sadeleşme adımlarına devam ediyoruz.

Reeskont kredisi kullanan ihracatçılar için yüzde 70 olan TCMB'ye döviz satış yükümlülüğünü 2023 yılı Kasım ayında yüzde 40'a düşürmüştük.

Yeni düzenleme ile tüm ihracat bedellerinin ve döviz kazandırıcı hizmet gelirlerinin satış yükümlülüğünü yüzde 40'tan yüzde 30'a indirdik."