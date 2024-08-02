Bakan Şimşek: Dış ticarette dengelenme belirginleşiyor

"DIŞ TİCARETTE DENGELENME BELİRGİNLEŞİYOR"

Temmuz ayı dış ticaret verilerini değerlendiren Bakan Şimşek, dış ticarette dengelenmenin belirginleştiğine dikkat çekerek, "Temmuzda yıllık dış ticaret dengesi bir önceki aya göre 5,3 milyar dolar, geçen yılın aynı ayına göre ise 38,8 milyar dolar iyileşti." dedi.

Yıllık cari açıkta temmuzda kayda değer bir gerileme beklediklerini söyleyen Şimşek, döngüsel faktörlere yapısal reformların da eşlik etmesiyle sürdürülebilir cari açığı ve rezervlerdeki kazanımları kalıcı hale getireceklerini bildirdi.