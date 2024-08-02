Giriş Tarihi: 02.08.2024 14:50
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024
14:50
Bakan Şimşek: Dış ticarette dengelenme belirginleşiyor
Dış ticaret açığı temmuzda yüzde 42,3 azalarak 7 milyar 235 milyon dolara geriledi. Dış ticarette dengelenmenin belirginleştiğini söyleyen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Temmuzda yıllık dış ticaret dengesi bir önceki aya göre 5,3 milyar dolar, geçen yılın aynı ayına göre ise 38,8 milyar dolar iyileşti. Yıllık cari açıkta temmuzda kayda değer bir gerileme bekliyoruz" dedi.