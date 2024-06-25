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Haberler Galeri Bakan Şimşek'ten CHP görüşmesine ilişkin açıklama: Şeffaf bir şekilde anlattık
Giriş Tarihi: 25.06.2024 14:22 Güncelleme Tarihi: 25.06.2024 14:24

Bakan Şimşek'ten CHP görüşmesine ilişkin açıklama: Şeffaf bir şekilde anlattık

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe ile yaptığı görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Görüş ve önerilerini dinlediğimiz 4 saati aşan görüşmede gündeme getirilen tüm konularla ilgili perspektifimizi şeffaf bir şekilde kendilerine anlattık. Önerilerini, demokratik nezaket ve ekonomik-mali gerçekler kapsamında not ettik. Ayrıca uyguladığımız ekonomi programımıza ilişkin detaylı bir de sunum yaptık. Ancak sonrasında görüşmeye ilişkin kamuoyuna yönelik mesajlarının tribün ve taraftar kaygısıyla verilmiş olduğunu izledik. Umarım bu tutum ve yaklaşım diyalog ve normalleşme ruhunu zedelemez." ifadelerini kullandı.

Bakan Şimşek’ten CHP görüşmesine ilişkin açıklama: Şeffaf bir şekilde anlattık

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, X hesabı üzerinden CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe ile yaptığı görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Şimşek’ten CHP görüşmesine ilişkin açıklama: Şeffaf bir şekilde anlattık

Bakan Şimşek, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle kabul ettiği CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe'yi protokol kurallarını uygulamadan binanın girişinde karşıladığını ve makamında görüştüğünü bildirdi.

Şimşek, görüş ve önerilerin dinlendiği 4 saati aşan görüşmede gündeme getirilen tüm konularla ilgili perspektiflerini şeffaf bir şekilde anlattıklarını aktardı.

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Bakan Şimşek’ten CHP görüşmesine ilişkin açıklama: Şeffaf bir şekilde anlattık

Önerileri, demokratik nezaket ve ekonomik-mali gerçekler kapsamında not ettiklerini belirten Şimşek, "Ayrıca uyguladığımız ekonomi programımıza ilişkin detaylı bir de sunum yaptık. Ancak sonrasında görüşmeye ilişkin kamuoyuna yönelik mesajlarının tribün ve taraftar kaygısıyla verilmiş olduğunu izledik. Umarım bu tutum ve yaklaşım diyalog ve normalleşme ruhunu zedelemez." dedi.

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