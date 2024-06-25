Bakan Şimşek’ten CHP görüşmesine ilişkin açıklama: Şeffaf bir şekilde anlattık

Önerileri, demokratik nezaket ve ekonomik-mali gerçekler kapsamında not ettiklerini belirten Şimşek, "Ayrıca uyguladığımız ekonomi programımıza ilişkin detaylı bir de sunum yaptık. Ancak sonrasında görüşmeye ilişkin kamuoyuna yönelik mesajlarının tribün ve taraftar kaygısıyla verilmiş olduğunu izledik. Umarım bu tutum ve yaklaşım diyalog ve normalleşme ruhunu zedelemez." dedi.

Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle kabul ettiğim CHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Yalçın Karatepe'yi protokol kurallarını uygulamadan binanın girişinde karşıladım ve makamda görüştüm.



Görüş ve önerilerini dinlediğimiz 4 saati aşan görüşmede gündeme getirilen tüm konularla… https://t.co/XU55B7oyVl — Mehmet Simsek (@memetsimsek) June 25, 2024