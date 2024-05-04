Giriş Tarihi: 04.05.2024 18:58
Güncelleme Tarihi: 04.05.2024
18:58
Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı! O tarihi işaret etti: Tek haneye düşecek
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Düsseldorf'da "Avrupa Türk İş İnsanları ve Sanayicileri Derneği (ATİAD)" tarafından düzenlenen 8. Türk-Alman Ekonomi Günü'ne katıldı. Burada konuşma yapan Bakan Şimşek, enflasyonun Mayıs ayında yüzde 70'in üzerine çıkarak zirveyi bulacağını ve daha sonra uygulamaya konulan programla birlikte hızlı bir şekilde düşeceğini belirterek, "2026 yılında tekrar tek haneli enflasyona dönmüş olacağız" dedi.