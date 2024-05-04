Bakan Şimşek’ten enflasyon mesajı! O tarihi işaret etti: Tek haneye düşecek

"TÜRKİYE, SON 20 YILDA PERFORMANSI GÜÇLÜ BİR EKONOMİ"

Büyüme potansiyeline bakıldığı zaman son yüzyılda ortalama büyümenin reel olarak yüzde 4 olduğunu söyleyen Şimşek, "Ama son 20 yıla baktığınız zaman ortalama reel büyüme yüzde 5,4. Türkiye'nin reel performansı 2002'yi 100 olarak alırsanız 2023'de 300'ün üzerine çıkmış. Aynı dönemde Çin, Hindistan hariç gelişmekte olan ülkeler 100'den 217'ye çıkmış. Dolayısıyla gerçekten Türkiye hem büyük bir ekonomi, hem de son 20 yılda performansı güçlü bir ekonomi" ifadelerini kullandı.

Dünyada büyük bir borç sorununun olduğunu aktaran Şimşek, "Faizler yüksek. O nedenle borçluluğun düşük olması büyüme açısından önemli. Almanya bu konuda en dirayetli ve en disiplinli ülkelerden bir tanesi. Türkiye'nin toplam borcu, özel sektör, hane halkı, şirketlerin, finans sektörünün, devletin toplam borcu milli gelire oranı yüzde 108. Bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde bu oran yüzde 255, dünyada da yüzde 330'un üzerinde" şeklinde konuştu.