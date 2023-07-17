SON DAKİKA: Kamuda tasarruf dönemi başlıyor! Bakan Mehmet Şimşek genelgeyi imzaladı: İvedilikle uygulanacak!

Son dakika haberi...Enflasyonla mücadele ile mali disiplin kapsamında para ve maliye politikalarında sıkılaştırma yapılmasının ardından kamuda da ek tasarruf tedbirleri alınıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kamu kurumlarına 'Tasarruf' genelgesi gönderdi. Bakan Şimşek imzasıyla bugün gönderilen yazıda, 2021'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Genelgesi hatırlatılarak, deprem kaynaklı maliyetler haricinde tüm harcamaların yeniden gözden geçirilmesi, tasarrufların takip edilmesi, ilave tasarruf alanlarının belirlenerek ivedilikle uygulanması gerektiği bildirildi. Şimşek, "Kamu harcamalarını da rasyonelleştireceğiz' dedi.