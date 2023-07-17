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Haberler Galeri SON DAKİKA: Kamuda tasarruf dönemi başlıyor! Bakan Mehmet Şimşek genelgeyi imzaladı: İvedilikle uygulanacak!
Giriş Tarihi: 17.07.2023 10:21 Güncelleme Tarihi: 17.07.2023 10:54

SON DAKİKA: Kamuda tasarruf dönemi başlıyor! Bakan Mehmet Şimşek genelgeyi imzaladı: İvedilikle uygulanacak!

Son dakika haberi...Enflasyonla mücadele ile mali disiplin kapsamında para ve maliye politikalarında sıkılaştırma yapılmasının ardından kamuda da ek tasarruf tedbirleri alınıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kamu kurumlarına 'Tasarruf' genelgesi gönderdi. Bakan Şimşek imzasıyla bugün gönderilen yazıda, 2021'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Genelgesi hatırlatılarak, deprem kaynaklı maliyetler haricinde tüm harcamaların yeniden gözden geçirilmesi, tasarrufların takip edilmesi, ilave tasarruf alanlarının belirlenerek ivedilikle uygulanması gerektiği bildirildi. Şimşek, "Kamu harcamalarını da rasyonelleştireceğiz' dedi.

SON DAKİKA: Kamuda tasarruf dönemi başlıyor! Bakan Mehmet Şimşek genelgeyi imzaladı: İvedilikle uygulanacak!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, G20 dolayısıyla Hindistan'a gitmeden önce cuma günü imzaladığı ve bugün tüm kamu kurumlarına gönderilen genelgede, 30 Haziran 2021 tarihli kamu kurum ve kuruluşlarının harcamalarında tasarruf sağlanması, bürokratik işlemlerin azaltılması ve kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımına ilişkin "Tasarruf Tedbirleri" konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi yayımlandığı hatırlatıldı.

SON DAKİKA: Kamuda tasarruf dönemi başlıyor! Bakan Mehmet Şimşek genelgeyi imzaladı: İvedilikle uygulanacak!

KAMU KURULUŞLARI TEDBİRLERE UYMAKLA TALİMATLANDIRILDI

Söz konusu genelge kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarının, kendi bütçeleri veya tasarruflarındaki diğer kaynaklardan yapacakları yurt içi ve dışı harcamaları ile taşınır ve taşınmazların kullanılmasında genelgeyle belirlenen tedbirlere uymakla talimatlandırıldığı ifade edildi.

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SON DAKİKA: Kamuda tasarruf dönemi başlıyor! Bakan Mehmet Şimşek genelgeyi imzaladı: İvedilikle uygulanacak!

HARCAMALAR AZAMİ TASARRUF ANLAYIŞI İÇİNDE YAPILACAK

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'nde, genel ilke olarak kamu hizmetlerinin bütçe sınırları içinde kalınarak ayrılan kaynakların üzerinde harcama yapılmasına yol açılmadan azami tasarruf anlayışı içinde yerine getirilmesi gerektiği belirtilmişti.

SON DAKİKA: Kamuda tasarruf dönemi başlıyor! Bakan Mehmet Şimşek genelgeyi imzaladı: İvedilikle uygulanacak!

BÜTÇELERDE İLAVE YÜK OLUŞTURACAK FAALİYETLERDEN UZAK DURULACAK

Bütçelerde ilave yük oluşturacak şekilde faaliyet genişlemesine ve iş artışına gidilmemesi istenen genelgede, ilgili mevzuatta belirtilen faaliyet alanlarıyla doğrudan ilgili olmayan herhangi bir harcama veya taahhütte bulunulmaması, ihale şartname ve sözleşmelerine alım konusuyla ilgisi olmayan unsurların dahil edilmemesi ve yapılacak alımlarda ölçek ekonomisinden yararlanarak ihtiyaçların daha düşük maliyetlerle karşılanması amacıyla ortak alım yoluyla tedarikin yaygınlaştırılması için azami gayret gösterilmesi gerektiği vurgulanmıştı.

SON DAKİKA: Kamuda tasarruf dönemi başlıyor! Bakan Mehmet Şimşek genelgeyi imzaladı: İvedilikle uygulanacak!

KAMUDA EK TASARRUF TEDBİRLERİ

Bugün yayınlanan Bakan Şimşek imzalı genelgede, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin ilgili maddeleri uyarınca, "Maliye ve ekonomi politikalarının hazırlanmasına yardımcı olmak ve bu politikaları uygulamak", "Kamu harcamalarında etkinlik, etkililik, ekonomiklik ve verimlilik sağlamak amacıyla gerekli standartları tespit etmek ve sınırlamalar koymak, bu hususlarda tüm kamu kurum ve kuruluşları için uyulması zorunlu düzenlemeleri yapmak ve tedbirleri almak" görev ve yetkilerinin Hazine ve Maliye Bakanlığına verildiği hatırlatıldı.

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