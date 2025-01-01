Bakan Uraloğlu açıkladı: Bir milyon emekli ulaştırma hizmetlerinden indirimli yararlandı

301 BİN 239 EMEKLİ TRENLERDE UYGULANAN İNDİRİMDEN YARARLANDI

Ekonomik ve konforlu ulaşımın en temel ihtiyaçlardan olduğunu vurgulayan Bakan Uraloğlu, emekliler için 1 Nisan 2024'te yüksek hızlı, anahat ve bölgesel trenlerde yüzde 10 indirim kampanyası başlattıklarını anımsattı. Uraloğlu, trenlerde 60-64 yaş arası yolculara yüzde 15, 65 yaş ve üstü yolculara yüzde 50 indirim uygulandığını da dile getirerek "Yaşa bakılmaksızın emekli vatandaşlarımıza yüzde 10 emekli indirimi kampanyası uygulayarak seyahatlerini kolaylaştırmayı amaçladık. İndirimden bugüne kadar 301 bin 239 kişi yararlandı." ifadelerini kullandı. Uraloğlu, ayrıca uygulamadan bugüne kadar yüksek hızlı trenlerde 183 bin 907, bölgesel trenlerde 69 bin 905, anahat trenlerinde ise 47 bin 427 kişinin yararlandığı bilgisini paylaştı.