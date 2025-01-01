Giriş Tarihi: 01.01.2025 10:50
Güncelleme Tarihi: 01.01.2025
10:50
Bakan Uraloğlu açıkladı: Bir milyon emekli ulaştırma hizmetlerinden indirimli yararlandı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2024 yılında 967 bin 337 emeklinin demiryolu ve şehirlerarası otobüsle seyahatlerinde indirimli biletlerden yararlandığını açıkladı. 63 bin 931 emekliye de kargo indirimi yapıldığını belirten Uraloğlu, "2024 yılında 1 milyon 31 bin 269 emekli ulaştırma hizmetlerinden indirimli faydalandı." dedi.