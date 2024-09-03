Giriş Tarihi: 03.09.2024 14:42
Güncelleme Tarihi: 03.09.2024
14:42
Bakan Uraloğlu açıkladı: Engelsiz ulaşım projelerine 100 milyon lira destek!
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, engelli vatandaşların hayatını kolaylaştıracak projeleri desteklemek amacıyla "Ulaşımda Erişilebilirlik Çağrısı"na çıkılacağını bildirdi. Herkes İçin Engelsiz Ulaşım temasıyla hayata geçirilecek elektronik haberleşme tabanlı Ar-Ge projelerine toplamda 100 milyon lira destek sağlayacaklarını duyuran Bakan Uraloğlu, "Ulaştırma ve haberleşme alanında daha erişilebilir bir gelecek için Ar-Ge çalışmalarına hız veriyoruz." dedi.