Bakan Uraloğlu açıkladı: Engelsiz ulaşım projelerine 100 milyon lira destek!

Proje hakkında bilgi veren Bakan Uraloğlu, "Herkes İçin Engelsiz Ulaşım" temalı ulaştırma ve haberleşme alanında daha erişilebilir bir gelecek için hazırlanan Ar-Ge projeleri arasından seçilenlere toplamda 100 milyon lira destek sağlayacaklarını açıkladı.

Bakan Uraloğlu, proje başına en yüksek destek tutarının 15 milyon lira olduğunu belirterek çağrı ile özellikle ulaştırma ve haberleşme alanında faaliyet gösteren kamu veya özel sektöre ait firmaların projelerini desteklemeyi amaçladıklarını bildirdi. Uraloğlu, "Tüm ulaşım modlarında tüm engel grupları için elektronik haberleşme tabanlı proje destek çağrımız ile engelli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştıracak projeleri destekleyeceğiz. Herkes İçin Engelsiz Ulaşım Ar-Ge proje desteği ile engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracağız. Ulaştırma ve haberleşme alanında daha erişilebilir bir gelecek için Ar-Ge çalışmalarına hız veriyoruz." dedi. Başvuruların 9 Eylül'de başlayacağını duyuran Uraloğlu, başvuru kapanış tarihinin ise 31 Ekim olduğunun altını çizdi.