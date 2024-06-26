Giriş Tarihi: 26.06.2024 13:29
Güncelleme Tarihi: 26.06.2024
13:29
SpaceX'te Türksat 6A hareketliliği! Bakan Uraloğlu tarih verdi! Uzay yarışında yeni dönem başlıyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat 6A'nın başarıyla hizmete alınması sonrasında Türkiye'nin uzay yarışında yeni bir döneme gireceğini vurgulayarak, Türksat 6A'nın Amerika'nın Florida eyaletindeki SpaceX tesislerinde fırlatma öncesi testlerinin tamamlanma aşamasına geldiğini bildirdi. Bakan Uraloğlu, "Yüzde 80'in üzerinde bir yerlilik oranı ile ülkemizin en büyük Ar-Ge projesinde son aşamaya geldik ve her şey takvime uygun olarak ilerliyor. İki hafta içerisinde uydumuzu uzaya göndereceğiz." dedi.