Bakan Uraloğlu rakamlarla açıkladı: Altı ayda 105 milyona yakın yolcu!

ALTI AYDA HAVA YOLU İLE SEYAHAT EDEN YOLCU SAYISI 104 MİLYONU GEÇTİ
2024 yılının ilk altı ayında havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiğinin, iç hatlarda 431 bin 991, dış hatlarda ise 387 bin 113'ulaştığını vurgulayan Uraloğlu, üst geçişler ile birlikte toplam 1 milyon 71 bin 801 uçak trafiğine ulaşıldığını kaydetti. 2024 yılı Haziran sonunda hizmet verilen uçak trafiğinin 2023 yılı aynı dönemi ile kıyaslandığında iç hat uçak trafiğinde yüzde 3,8, dış hat uçak trafiğinde yüzde 9,3 olmak üzere üst geçişler dahil toplam uçak trafiğinde yüzde 8 artış gösterdiğini ifade eden Bakan Uraloğlu, "Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiğinin 46 milyon 157 bin 20'ye, dış hat yolcu trafiğinin 58 milyon 568 bin 244'e, transit yolcu sayısının ise 108 bin 126'ya ulaştığı bu dönemde direkt transit yolcular ile birlikte toplam 104 milyon 833 bin 309 yolcuya hizmet verildi. 2024 yılı Haziran sonunda hizmet verilen yolcu trafiği ise 2023 yılının aynı dönemi ile kıyaslandığında iç hat yolcu trafiğinde yüzde 10,2, dış hat yolcu trafiğinde yüzde 13,1 ve direkt transit dâhil toplam yolcu trafiğinde yüzde 11,6 artış oldu." dedi. Uraloğlu, altı ayda havalimanlarında iç hatlarda 412 bin 44 ton, dış hatlarda 1 milyon 829 bin 741 ton olmak üzere toplamda 2 milyon 242 bin 185 ton yük trafiği gerçekleştiğini söyledi.
"İSTANBUL HAVALİMANI'NDA ALTI AYDA 38 MİLYON 92 BİN 629 YOLCUYA HİZMET VERİLDİ"
İstanbul Havalimanı'nda altı aylık sürede iç hatlarda 57 bin 783, dış hatlarda 195 bin 332 olmak üzere toplamda 253 bin 115 uçak trafiğine ulaşıldığını açıklayan Bakan Uraloğlu, iç hatlarda 8 milyon 154 bin 410, dış hatlarda 29 milyon 938 bin 219 olmak üzere toplamda 38 milyon 92 bin 629 yolcuya hizmet verildiğini duyurdu. Uraloğlu, "2024 yılı Haziran sonunda hizmet verilen uçak trafiği 2023 yılının aynı dönemi ile kıyaslandığında toplam uçak trafiği yüzde 4 artış gösterdi. 2024 yılı Haziran sonunda hizmet verilen yolcu trafiği ise 2023 yılının aynı dönemi ile kıyaslandığında toplam yolcu trafiğinde yüzde 7 artış oldu." açıklamasında bulundu.