Bakan Uraloğlu rakamlarla açıkladı: Altı ayda 105 milyona yakın yolcu!

"SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDA ALTI AYDA 19 MİLYON 822 BİN 886 YOLCUYA HİZMET VERİLDİ"

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise altı aylık sürede; iç hatlarda 54 bin 983, dış hatlarda 62 bin 790 olmak üzere toplamda 117 bin 773 uçak trafiği gerçekleştiğini bildiren Uraloğlu, iç hatlarda 9 milyon 463 bin 44, dış hatlarda ise 10 milyon 359 bin 842 olmak üzere toplamda 19 milyon 822 bin 886 yolcuya hizmet verildiğini ifade etti. Uraloğlu, "2024 yılı Haziran sonunda hizmet verilen uçak trafiği 2023 yılının aynı dönemi ile kıyaslandığında iç hat uçak trafiği yüzde 7; dış hat uçak trafiği yüzde 10 olmak üzere toplam uçak trafiği yüzde 9 artış gösterdi. 2024 yılı Haziran sonunda hizmet verilen yolcu trafiği ise 2023 yılının aynı dönemi ile kıyaslandığında iç hat yolcu trafiğinde yüzde 21, dış hat yolcu trafiğinde yüzde 16 olmak üzere toplam yolcu trafiğinde yüzde 18 artış oldu." dedi. Uraloğlu, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda da altı aylık dönemde 13 bin 270 uçak trafiği gerçekleştiğini bildirdi.

"TURİZM MERKEZLERİMİZDEKİ HAVALİMANLARINDA 6 AYDA 23 MİLYON 891 BİN 91 YOLCU AĞIRLANDI"

2024 yılının ilk altı aylık döneminde; dış hat trafiğinin yoğun olduğu turizm merkezlerindeki havalimanlarında hizmet sunulan yolcu sayısının iç hatlarda 8 milyon 604 bin 682, dış hatlarda ise 15 milyon 286 bin 409 olmak üzere toplam 23 milyon 891 bin 91 yolcuya hizmet verildiğini bildiren Uraloğlu, "Söz konusu dönemde iç hatlarda 67 bin 799, dış hatlarda ise 98 bin 609 uçak trafiği gerçekleşti." diye konuştu. 2024 yılı ilk altı aylık dönemde İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda iç hatlarda 3 milyon 420 bin 585, dış hatlarda ise 1 milyon 890 bin 893 olmak üzere toplamda 5 milyon 311 bin 478 yolcuya hizmet verildiğini kaydeden Bakan Uraloğlu, "

Antalya Havalimanı'nda iç hat yolcu trafiği 3 milyon 208 bin 734, dış hat yolcu trafiği 11 milyon 365 bin 299 olmak üzere, toplamda 14 milyon 574 bin 33 yolcuya hizmet verildi. Bir diğer önemli turizm merkezlerimizden biri Muğla'da Muğla Dalaman Havalimanı'nda iç hatlarda 758 bin 476 yolcuya, dış hatlarda 1 milyon 243 bin 750 olmak üzere toplam 2 milyon 2 bin 226 yolcuya hizmet verildi. Muğla Milas-Bodrum Havalimanı'nda ise iç hatlarda 988 bin 202, dış hatlarda 585 bin 921 olmak üzere toplamda 1 milyon 574 bin 123 yolcuya hizmet verildi. Gazipaşa Alanya Havalimanı'nda da iç hat yolcu trafiği 228 bin 685, dış hat yolcu trafiği 200 bin 546 olmak üzere, toplamda 429 bin 231 yolcuya hizmet verildi." ifadelerini kullandı.