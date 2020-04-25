Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Bakan Varank'tan son dakika açıklaması: Tüm dünya yüzde yüz yerli ve milli olan cihazların peşinde

Bakan Varank'tan son dakika açıklaması: Tüm dünya yüzde yüz yerli ve milli olan cihazların peşinde

Türkiye'nin ürettiği yerli ve milli solunum cihazlarına tüm dünyadan yoğun ilgi var. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 14 günde seri üretimine geçilen yüzde 100 yerli ve milli yoğun bakım solunum cihazının dünya standartlarında olduğunu belirterek, "Türk mühendisleri projede süreci şuuruyla hareket ettiler." dedi. Virüs Türkiye'ye gelmeden önce Cumhurbaşkanı 'ın talimatıyla, ile birlikte hareket ederek çalıştıklarını anlatan Varank, şöyle devam etti: "Ülkemizin ihtiyaç duyabileceği ve bu virüsle mücadelede gereksinim arz eden ürünler ve malzemeler için planlamalarımızı çok sıkı bir biçimde yapmaya başladık. Bu hastalıkla mücadele edilebilmesi için en önemli araçlardan birinin yoğun bakım solunum cihazları olduğu tüm dünya tarafından anlaşılmış oldu." açıklamasını yaptı. İşte son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 25.04.2020 15:32 Güncelleme Tarihi: 25.04.2020 15:36
Bakan Varank'tan son dakika açıklaması: Tüm dünya yüzde yüz yerli ve milli olan cihazların peşinde

Sanayı ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AA muhabirine, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinesinde, Sağlık Bakanlığının iş birliğiyle Arçelik, Aselsan, Baykar ve Biosys tarafından geliştirilen ve testlerden başarıyla geçtikten sonra hastanedeki ilk kullanımlarında hekimlerden tam not alan yerli yoğun bakım solunum cihazının üretim sürecine ve bundan sonra atılacak adımlara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bakan Varank'tan son dakika açıklaması: Tüm dünya yüzde yüz yerli ve milli olan cihazların peşinde

BAKAN VARANK'IN AÇIKLAMALARI;

"CUMHURBAŞKANIMIZ UYGUN GÖRÜRSE BU CİHAZIN İHRACATI DA YAPILABİLİR"

"Türk mühendisleri projede süreci şuuruyla hareket ettiler. Yurt dışından iki katı fiyatına alınmaya çalışılıp, bize gönderilmeyen ürünlerin mühendislerimiz tarafından 2-3 gün gibi kısa sürede yerlileştirildiğini birebir takip ettim". Cumhurbaşkanımız uygun görürse bu cihazın ihracatı da yapılabilir. Çünkü dünya standartlarında bir alet ürettiğimize inanıyoruz"

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bakan Varank'tan son dakika açıklaması: Tüm dünya yüzde yüz yerli ve milli olan cihazların peşinde

Cihazın 14 gün gibi kısa bir sürede seri üretim bandından indirildiğini, yüzde 100 yerli ve milli olduğunu ifade eden Varank, ilk ürünlerin Başakşehir Şehir Hastanesi'nde kullanıma sunulduğunu söyledi.

Yerli yoğun bakım solunum cihazı muadillerinden üstün | Video

Bakan Varank'tan son dakika açıklaması: Tüm dünya yüzde yüz yerli ve milli olan cihazların peşinde

Varank, cihazın üretimi için bir araya gelen ekiplerin bu sürece asla para kazanmak amaçlı bakmadıklarını belirterek, "Ben mühendislerimizin teknik çalışmalarının raporlarını her gün okudum. Türk mühendisleri projede süreci şuuruyla hareket ettiler. Her biri gecelerini gündüzlerine katarak fedakarca çalıştılar. Yurt dışından ithal edilmesinde zorlanılan, hatta iki katı fiyatına alınmaya çalışılıp bize gönderilmeyen ürünlerin 2-3 gün gibi kısa bir sürede yerlileştirildiğini birebir takip ettim. Bu fedakarlıkla olabilecek bir şey." diye konuştu.

Bakan Varank'tan son dakika açıklaması: Tüm dünya yüzde yüz yerli ve milli olan cihazların peşinde

Virüs Türkiye'ye gelmeden önce Cumhurbaşkanı 'ın talimatıyla, ile birlikte hareket ederek çalıştıklarını anlatan Varank, şöyle devam etti:

"Ülkemizin ihtiyaç duyabileceği ve bu virüsle mücadelede gereksinim arz eden ürünler ve malzemeler için planlamalarımızı çok sıkı bir biçimde yapmaya başladık. Bildiğiniz gibi bu virüsün en önemli özelliği akciğerlerde tutunması ve onları işlevsiz hale getirmesi. Bu hastalıkla mücadele edilebilmesi için en önemli araçlardan birinin yoğun bakım solunum cihazları olduğu tüm dünya tarafından anlaşılmış oldu."

Bakan Varank'tan son dakika açıklaması: Tüm dünya yüzde yüz yerli ve milli olan cihazların peşinde

"BU CİHAZLARI ÜLKEMİZDE ÜRETEBİLİRİZ DİYE YOLA ÇIKTIK"

Varank, yoğun bakım ihtiyacını kısa sürede fark ederek Türkiye'de bu alanda yapılan çalışmaları araştırdıklarını belirterek, "Bakanlığımızın çok çeşitli destekleriyle ortaya çıkmış bir girişimcilik firması vardı, ismi Biosys. Bu firmanın yoğun bakım solunum cihazları ürettiğini tespit ettik. Bu cihazlar ancak pilot seviyede üretilmişti. Tüm Türkiye'de 12 tane üretildiğini ve bazı hastanelerde kullanıldığını belirledik. Bunun üzerine arkadaşlarımızla bir planlama yaptık ve dedik ki 'Biz bu cihazları ülkemizde üretebiliriz.' Böylece yola çıktık." dedi.

Bakan Varank'tan son dakika açıklaması: Tüm dünya yüzde yüz yerli ve milli olan cihazların peşinde

Hızlıca Baykar ve Aselsan ile irtibata geçtiklerini, cihazların seri üretiminin gerçekleştirilmesi ve içindeki parçaların üretilmesi için yaptıkları görüşmeler sonucu firmaları bir araya getirdiklerini aktaran Varank, şunları söyledi:

"Burada özellikle Baykar'dan Selçuk Bayraktar'ın çok büyük desteği oldu. Bu işi sahiplendi ve cihazın seri üretimi için mühendislik çalışmalarını yaptık. Bu esnada da ülkemizin yine köklü sanayi kuruluşlarından Arçelik ile irtibata geçtik. Onlar da bu çalışmanın içinde olmayı kabul ettiler. Bunun hızlı ve seri üretimi için sıfırdan bir hat kuruldu ve bu hatta cihazlar üretilmeye başlandı."

SON DAKİKA