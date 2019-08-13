Bakanlık satışa çıkardı! Yarış otomobilleri...

Vatandaşlarımız bize 'eihalegov.tr' adresinden rahatlıkla ulaşabilir. Bu hizmette vatandaşlarımız ücretsiz olarak sisteme üye olarak giriş yapabilmektedir. Sitemiz içinde, 'Sıkça sorulan sorular' bölümünden kendilerinin aradığı cevapları bulabilmektedir" dedi.

"E-İHALE SİSTEMİNDEN 2014 YILINDAN BU YANA 870 MİLYON TL CİVARINDA DEVLET EKONOMİSİNE KATKIDA BULUNDUK"

Kılınç, "E- ihale sisteminde 2014 yılından bu yana 870 milyon TL civarında devlet ekonomisine katkıda bulunduk. Bu sistemde tamamen etkin ve kolay ulaşılabilirlik esastır. Tüm satışlarımız şeffaf olarak gerçekleşmektedir. E- ihaleden bugüne kadar ilk ihalede yüzde 80 satış işlemlerini gerçekleştirdik. Burada vatandaşlarımız her türlü araca ve eşyaya rahatlıkla erişebiliyor." şeklinde konuştu.