Giriş Tarihi: 05.10.2025 10:03
Güncelleme Tarihi: 05.10.2025 10:59
Bakanlık, taklit ve tağşiş yapan firmaları ifşaladı: Hangi markalar listede?
Tarım ve Orman Bakanlığı, halk sağlığını tehlikeye atan ürünlere ilişkin güncel listeyi yayımladı. Bakanlık, gıda güvenliğini ihlal eden firmaları açıkladı ve "Aynı Değeri Taşımayan Madde Eklenerek Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesine yeni örneklerin eklendiğini duyurdu. Yeni listede, tüketici sağlığını riske atan çok sayıda ürün ve firma yer aldı.