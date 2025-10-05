Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Bakanlık, taklit ve tağşiş yapan firmaları ifşaladı: Hangi markalar listede?

Tarım ve Orman Bakanlığı, halk sağlığını tehlikeye atan ürünlere ilişkin güncel listeyi yayımladı. Bakanlık, gıda güvenliğini ihlal eden firmaları açıkladı ve "Aynı Değeri Taşımayan Madde Eklenerek Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesine yeni örneklerin eklendiğini duyurdu. Yeni listede, tüketici sağlığını riske atan çok sayıda ürün ve firma yer aldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliği çerçevesinde yürüttüğü denetimlerin ardından taklit ve tağşiş yapılan ürünlere dair yeni bir liste yayımladı. Denetimlerde, et ürünlerinden zeytinyağına, baldan pekmeze kadar pek çok gıda grubunda usulsüzlüklere rastlandı.

Özellikle dana kıyma ve sucukta kanatlı eti, Adana kebapta baş ve kalp eti kullanımı dikkat çekerken; bazı zeytinyağlarında tohum yağı karışımı, süzme balda ise içerik hilesi belirlendi. Bakanlığın yayımladığı yeni listede hangi firma ve ürünlerin yer aldığı ise merak konusu oldu. İşte detaylar…

Yapılan denetimlerde, sucukta 'sakatat' tespit edildi.

ET VE ET ÜRÜNLERİNDE KANATLI TESPİTİ!

Bakanlık, vatandaşın sağlığını tehlikeye atan hileli gıdaları tek tek ortaya çıkardı. Kıyma, sucuk, hamburger ve köfteden kanatlı eti çıktı.

ADANA KEBAPTA BAŞ VE KALP ETİ!

Yapılan incelemeler sonucunda, Adana kebapta da sakatat, baş eti, kalp ve taşlık tespit edildi.

ZEYTİNYAĞINA DA HİLE KARIŞTI!

Zeytinyağına, tohum yağları ve daha düşük kaliteli zeytinyağı karıştırıldığı ortaya çıktı.

TAKLİT VE TAĞŞİŞ BALLAR PİYASAYA SÜRÜLDÜ!

Şifa kaynağı olarak bilinen balda taklit ve tağşiş ürün tespit edildi.