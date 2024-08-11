Bakanlık tarihi duyurdu! Kamuya yeni istihdam! Rakam 500 üzerinde...

İLK ATAMA 1996'DA YAPILDI
Türkiye'de şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının kamuda istihdam edilmesine yönelik ilk atama 1996'da yapıldı.
Bu tarihten 2002'ye kadar 6 bin 315 şehit yakını, gazi ve gazi yakını, kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirildi.
Bu yıl yapılan 591 atama ile de kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen şehit yakını, gazi ve gazi yakını sayısı yaklaşık 50 bine ulaştı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, eylül ayında 500'ün üzerinde şehit yakını, gazi ve yakınlarının atamasını yapmayı planlıyor.
Öte yandan, şehit yakınları ile gazilerin devlet memuru yakınlarının atanma taleplerinde kısıtlayıcı hükümlere bakılmıyor.
Terör eylemlerinde şehit olan, çalışamayacak derecede malul olan ya da malul olup çalışabilir durumdaki kamu görevlileriyle er ve erbaşların devlet memuru olarak görev yapan eş ve çocukları ile anne, baba ve kardeşlerinin, aynı kurum içinde atanma taleplerine öncelik veriliyor.