Türkiye'nin en iyi haber sitesi

  • Haberler
  • Galeri
  • Bakanlık uyardı! Alışveriş yaparken bunlara dikkat...

Bakanlık uyardı! yaparken bunlara dikkat...

Tarım ve Orman Bakanlığınca, gıda alışverişi yaparken dikkat edilmesi gerekenlere ilişkin uyarıda bulunuldu. Buna göre, gıda alışverişi yaparken ambalajsız ya da ambalajı bozulmuş besinler satın alınmamalı, ambalajın bombeleşmemiş olmasına dikkat edilmesi önem taşıyor. Hayvansal besinlerin etiketinde Bakanlıkça verilen ve işletme onay numarasının bulunduğu "tanımlama işareti" aranmalı, diğer ürünlerde ise işletme kayıt numarası kontrol edilmeli.

AA Ekonomi galerileri
Giriş Tarihi: 18.03.2019 11:38 Güncelleme Tarihi: 18.03.2019 11:39
Bakanlık uyardı! Alışveriş yaparken bunlara dikkat...

, gıda alışverişi yaparken ambalajsız ya da ambalajı bozulmuş besinler satın alınmaması, ambalajın bombeleşmemiş olmasına dikkat edilmesi uyarısında bulundu.

Bakanlık uyardı! Alışveriş yaparken bunlara dikkat...

ETİKETİ TAHRİP OLMUŞ, OKUNMAYAN ÜRÜNLER SATIN ALINMAMALI

AA muhabirinin, Tarım ve Orman Bakanlığının tüketicilere yönelik hazırladığı broşürden Tüketici Haftası nedeniyle yaptığı derlemeye göre, gıda alışverişinde vatandaşların dikkat etmesi gereken bazı unsurlar bulunuyor. Buna göre, ambalajsız besinler ile ambalajı yırtılmış veya bozulmuş besinler satın alınmamalı. Özellikle ambalajın bombeleşmemiş olmasına dikkat edilmeli. yaparken, zorunlu etiket bilgilerinin yer aldığı ambalajlı ve etiketli besinler tercih edilmeli. Etiketi tahrip olmuş, okunmayan ürünler satın alınmamalı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bakanlık uyardı! Alışveriş yaparken bunlara dikkat...

ÖZEL MUHAFAZA İLE KULLANIM KOŞULLARI SAĞLANMALI VE KULLANMA TALİMATINA UYULMALI

Her besinin, sıcaklık, nem ve ışık gibi kendine özgü muhafaza koşullarında satışa sunulup sunulmadığına dikkate alınmalı. Besinlerin bulunduğu buzdolabı ve derin dondurucuların sıcaklık ölçerlerinin çalışıp çalışmadığı kontrol edilmeli. Ürün etiketindeki özel muhafaza ile kullanım koşulları sağlanmalı ve kullanma talimatına uyulmalı.

Bakanlık uyardı! Alışveriş yaparken bunlara dikkat...

Kaynağı bilinmeyen, denetimsiz sokak sütü satın alınmamalı. Pastörize ve uzun omurlu sütler (UHT) tercih edilmeli. Denetimsiz çiğ sütten yapılmış, salamura edilmemiş ve olgunlaştırılmamış peynir satın alınmamalı. Kırık, çatlak, kirli yumurtalar satın alınmamalı ve yumurtalar kullanılmadan önce yıkanmalı. Tahıl, kuru baklagiller, sert kabuklu yemişler ve yağlı tohumların küflü, böcek yenikli, kırık taneli olmamasına özen gösterilmeli.

Bakanlık uyardı! Alışveriş yaparken bunlara dikkat...

SON TÜKETİM TARİHİ KONTROL EDİLMELİ

Kolay bozulabilen ve kısa surede tüketilmesi gereken et ve süt ürünlerinde son tüketim tarihi, diğer ürünlerde ise tavsiye edilen tüketim tarihi mutlaka kontrol edilmeli.

Bakanlık uyardı! Alışveriş yaparken bunlara dikkat...

Hayvansal besinlerin etiketinde oval şekilde ve içinde tarafından verilen işletme onay numarasının bulunduğu "tanımlama işareti" aranmalı, diğer ürünler için ise yine Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kayıt altına alınan gıda işletmelerine verilen "İşletme Kayıt Numarası" (İKN) bulunan besinler tercih edilmeli. Etlerin kendine has koku, renk, görünümünün olmasına ve damgalı olmasına dikkat edilmeli ve bu ürün güvenilir yerlerden satın alınmalı. Hazır kıyma yerine parça etten çektirilen kıyma, parça tavuk yerine de bütün tavuk tercih edilmeli.

Bakanlık uyardı! Alışveriş yaparken bunlara dikkat...

Balık satın alırken kendine has kokusunun olmasına, pullarının parlak, gözlerinin berrak ve hafif kabarık, solungaçlarının kapalı ve koyu kırmızı renkte olmasına dikkat edilmeli.

VATANDAŞIN İHBARI SONUCU DENETİM

Vatandaşlar, gıda ürünlerine ilişkin her türlü ihbar ve şikayetlerini, Türkiye'nin her yerinde ALO 174 Gıda Hattı'nı arayarak iletebilecek. Vatandaşların, son tüketim tarihi geçmiş ürün satışında, gıdaya has olmayan kötü tat, aroma ve koku olması durumunda, gıda maddelerinin uygun olmayan koşullarda satışa sunulmasında ve tüketiciyi yanıltıcı reklam ve tanıtım gördüğünde bu hattı araması önem taşıyor.

BİZE ULAŞIN