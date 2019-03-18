Bakanlık uyardı! Alışveriş yaparken bunlara dikkat...

Balık satın alırken kendine has kokusunun olmasına, pullarının parlak, gözlerinin berrak ve hafif kabarık, solungaçlarının kapalı ve koyu kırmızı renkte olmasına dikkat edilmeli.
VATANDAŞIN İHBARI SONUCU DENETİM
Vatandaşlar, gıda ürünlerine ilişkin her türlü ihbar ve şikayetlerini, Türkiye'nin her yerinde ALO 174 Gıda Hattı'nı arayarak iletebilecek. Vatandaşların, son tüketim tarihi geçmiş ürün satışında, gıdaya has olmayan kötü tat, aroma ve koku olması durumunda, gıda maddelerinin uygun olmayan koşullarda satışa sunulmasında ve tüketiciyi yanıltıcı reklam ve tanıtım gördüğünde bu hattı araması önem taşıyor.