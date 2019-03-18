Bakanlık uyardı! Alışveriş yaparken bunlara dikkat...

Hayvansal besinlerin etiketinde oval şekilde ve içinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilen işletme onay numarasının bulunduğu "tanımlama işareti" aranmalı, diğer ürünler için ise yine Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kayıt altına alınan gıda işletmelerine verilen "İşletme Kayıt Numarası" (İKN) bulunan besinler tercih edilmeli. Etlerin kendine has koku, renk, görünümünün olmasına ve damgalı olmasına dikkat edilmeli ve bu ürün güvenilir yerlerden satın alınmalı. Hazır kıyma yerine parça etten çektirilen kıyma, parça tavuk yerine de bütün tavuk tercih edilmeli.