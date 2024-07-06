Bakanlıktan 714 kooperatife 97 milyon TL’lik hibe...

"ÖNCELİK KADIN VE ENGELLİLERİN OLUŞTURDUĞU KOOPERATİFLERİN"

Bakan Bolat, geçen yılın sonuna kadar kadın kooperatifleri özelinde sürdürülen KOOP-DES'in, bu yıl itibarıyla kuruluş, işleyiş ve denetimleri Bakanlıkça gerçekleştirilen tüm kooperatifler ve üst kuruluşlarının başvurularına açıldığını söyledi.

Ortaklarının çoğunluğunu kadınların, gençlerin ve engellilerin oluşturduğu kooperatiflerden yenilikçilik alanında faaliyet gösterenlerin başvurularının öncelikli desteklendiğine işaret eden Bolat, program ile destek alan kooperatiflerin çoğunluğunun gıda, tekstil, tarım, eğitim, sanat, kafeterya işletmeciliği ile aromatik bitkilerin üretimi ve işlenmesi sektörlerinde faaliyet gösterdiğini anlattı.

Bolat, kooperatiflerin, makine-ekipman ve demirbaş alımı, nitelikli personel istihdamı ile fuar ve sergi katılım desteği konularında da başvuru yapabildiğini ve hibeden faydalanabildiğini ifade etti.

Bakanlık olarak Türkiye'de kooperatifçilik alanında farkındalık oluşturulmasına yönelik çalışmalara da devam ettiklerini belirten Bolat, şunları kaydetti:

"Bakanlığımızca e-ticaret ve ihracat, kadın kooperatifleri, Kooperatif Bilgi Sistemi ile mevzuat konularında eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerine devam ediliyor. Bu kapsamda, bu yıl çevrim içi veya yüz yüze ortamda gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerle 5 binin üzerinde ilgiliye ulaşıldı. Ülkemiz kooperatifçiliğinin daha fazla geliştirilmesini ve ilgililerin bilgi birikimlerinin artmasını sağlamak üzere eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerimize çevrim içi ağırlıklı devam edilecek. Ayrıca Bakanlık olarak sosyal kooperatifçilik, yenilenebilir enerji, kampüs kooperatifleri gibi alanlarda da gelişimin sağlanması amacıyla çalışmalar sürdürülüyor."