Balıkesir'de hobi olarak başladı: Dünyadan sipariş yağıyor...

Taş, bölgenin çok güzel bir iklime sahip olduğunu dile getirdi.

"İŞÇİLERİMİZ KENDİ BAHÇELERİ GİBİ ÇALIŞIYOR, BANA HİÇ İŞ DÜŞÜRMEZLER"

Meyve ağaçlarının sayısının 25 bin 500 civarında olduğunu belirten Taş, şöyle devam etti:

"Bahçelerimin büyüklüğü 180-200 dönüm. Verimde olan 5 bin kiraz ağacımız var, şu an onları topluyoruz. Sonra da elmaya, ayvaya, hurmaya, armuda başlıyoruz. İşçiler de geliyor, her gün çalışıyorlar. Hem onlar hem de ben kazanıyorum. İşçilerimiz kendi bahçeleri gibi çalışıyor, bana hiç iş düşürmezler.