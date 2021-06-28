Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Balıkesir'de hobi olarak başladı: Dünyadan sipariş yağıyor...
Giriş Tarihi: 28.06.2021 11:54 Güncelleme Tarihi: 28.06.2021 11:56

Balıkesir'de hobi olarak başladı: Dünyadan sipariş yağıyor...

Balıkesir'de 15 yıl önce hobi amaçlı kurduğu meyve bahçesini zamanla büyüten 76 yaşındaki Ahmet Taş, yetiştirdiği kirazları yurt dışına satıyor. Meyve üreticisi Taş, "Tarım il müdürlüğü de bana yardım etti. Her iki günde bir buraya gelen ekipler bizi yönlendiriyor" dedi.

AA
Balıkesir'de hobi olarak başladı: Dünyadan sipariş yağıyor...

Altıeylül ilçesine bağlı kırsal Konakpınar Mahallesi'nde 2006'da bahçe kuran Taş, ağaçların verimi yüksek olunca büyüklüğünü artırdığı arazisine, emekli biyoloji öğretmeni oğlu Halil Taş ile yeni fidanlar dikti.

Balıkesir'de hobi olarak başladı: Dünyadan sipariş yağıyor...

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinden üretimle ilgili bilgiler alan baba oğul, kiraz, elma, armut, ayva, cennet hurması, erik gibi meyve çeşitleri yetiştiriyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Balıkesir'de hobi olarak başladı: Dünyadan sipariş yağıyor...

Yılda yaklaşık 100 ton kirazı aracılarla ihraç eden Ahmet Taş meyve üretimini severek yaptığını söyledi.

Balıkesir'de hobi olarak başladı: Dünyadan sipariş yağıyor...

Ürettikleri kirazların çeşidinin "Ziraat 900" olduğunu belirten Taş, "Kirazlarımızı Manisa'nın Alaşehir ilçesine götürüyoruz. Orada deposu olan arkadaşlarımız var. Oradan Almanya, Fransa, İngiltere, Japonya, Arap ülkeleri, Rusya gibi yerlere gönderiliyor." dedi.

Balıkesir'de hobi olarak başladı: Dünyadan sipariş yağıyor...

Taş, bölgenin çok güzel bir iklime sahip olduğunu dile getirdi.

"İŞÇİLERİMİZ KENDİ BAHÇELERİ GİBİ ÇALIŞIYOR, BANA HİÇ İŞ DÜŞÜRMEZLER"

Meyve ağaçlarının sayısının 25 bin 500 civarında olduğunu belirten Taş, şöyle devam etti:

"Bahçelerimin büyüklüğü 180-200 dönüm. Verimde olan 5 bin kiraz ağacımız var, şu an onları topluyoruz. Sonra da elmaya, ayvaya, hurmaya, armuda başlıyoruz. İşçiler de geliyor, her gün çalışıyorlar. Hem onlar hem de ben kazanıyorum. İşçilerimiz kendi bahçeleri gibi çalışıyor, bana hiç iş düşürmezler.

SON DAKİKA