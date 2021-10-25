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Haberler Galeri Banka kredi faiz oranları hesaplama - son durum 2021: (Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank) İşte yeni konut kredisi faiz oranları güncel listesi!
Giriş Tarihi: 25.10.2021 23:28 Güncelleme Tarihi: 25.10.2021 23:28

Banka kredi faiz oranları hesaplama - son durum 2021: (Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank) İşte yeni konut kredisi faiz oranları güncel listesi!

Milyonların beklediği kredi faiz oranları indirimi geldi. Merkez Bankası politika faizinde indirime giderken gözler bankalardan gelecek düşük faizli konut kredisi açıklamasına çevrilmişti. Bu noktada beklenen açıklama 3 kamu bankası olan Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'tan geldi. Durum böyleyken "25 Ekim 2021 Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranları düştü mü, son durum ne?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte gelen son dakika haberi sonrası bankaların güncel kredi faiz oranları listesi ve tüm detaylar...

Kredi faiz oranları 2021 son durum: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank İşte banka banka yeni konut kredisi faiz oranları güncel listesi!

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'tan konut kredisi faiz indirimi açıklaması geldi. Ev alma hayali kuran milyonlarca vatandaşın merakla beklediği bu açıklamanın ardından gözler "25 Ekim 2021 Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranları düştü mü, son durum ne?" sorularına ilişkin güncel yanıta çevrildi. Binlerce kişi düşük faizli uzun vadeli kampanyalar ile son durumu araştırıyor. İşte Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank kredi faiz oranları listesi...

Kredi faiz oranları 2021 son durum: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank İşte banka banka yeni konut kredisi faiz oranları güncel listesi!

ORTAK FAİZ AÇIKLAMASI: 200 BAZ PUANA KADAR DEĞİŞEN İNDİRİM YAPILDI

Kamu Bankaları Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank tarafından kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar değişen oranlarda indirime gidildi.

22 Ekim 2021 tarihi itibarıyla kurumsal kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar indirim yapıldı.

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Kredi faiz oranları 2021 son durum: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank İşte banka banka yeni konut kredisi faiz oranları güncel listesi!

1 MİLYON LİRANIN ALTINDA 1,29 FAİZ ORANI UYGULANACAK

Konut kredileri faiz oranlarında ise 26 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 milyon TL altı tutarlarda %1,29, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda ise %1,34 faiz oranları uygulanmaya başlanacak.

Kredi faiz oranları 2021 son durum: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank İşte banka banka yeni konut kredisi faiz oranları güncel listesi!

HALKBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI

Halkbank konut kredisi faiz oranı 26 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1,38'den 1,29'a geriledi.

Kredi faiz oranları 2021 son durum: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank İşte banka banka yeni konut kredisi faiz oranları güncel listesi!

ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI

Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranı 26 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1,37'den 1,29'a geriledi.

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