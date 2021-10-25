Banka kredi faiz oranları hesaplama - son durum 2021: (Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank) İşte yeni konut kredisi faiz oranları güncel listesi!

Milyonların beklediği kredi faiz oranları indirimi geldi. Merkez Bankası politika faizinde indirime giderken gözler bankalardan gelecek düşük faizli konut kredisi açıklamasına çevrilmişti. Bu noktada beklenen açıklama 3 kamu bankası olan Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'tan geldi. Durum böyleyken "25 Ekim 2021 Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranları düştü mü, son durum ne?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte gelen son dakika haberi sonrası bankaların güncel kredi faiz oranları listesi ve tüm detaylar...