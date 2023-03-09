Giriş Tarihi: 09.03.2023 07:31
Güncelleme Tarihi: 09.03.2023
07:32
Bankalar EYT’liler için kesenin ağzını açtı! Hangi banka ne kadar veriyor: Yeni ücretler belli oldu
Emeklilikte yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili kanun 3 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girerken, bankacılık sektörü de 2 milyon 250 bini bu yıl olmak üzere toplamda 5 milyonu bulacak yeni emekliler için harekete geçti. Bankalar EYT'liler için promosyonlar için fiyatı yukarı çıkardı. Yeni ücretler belli oldu. İşte banka banka EYT'lilere ödenecek promosyonlar..