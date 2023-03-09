Bankalar EYT’liler için kesenin ağzını açtı! Hangi banka ne kadar veriyor: Yeni ücretler belli oldu

Yapı Kredi 10 bin TL üzerinde aylık alanlara 7.500 TL, 7.500 ila 10 bin alanlara 6.750 TL veriyor. İş Bankası, Denizbank ve ING'de de promosyon oranları Yapı Kredi'yle benzer. Garanti BBVA 10 bin TL üzerine 6 bin TL, Akbank ise 7 bin TL promosyon vereceğini taahhüt ediyor.



