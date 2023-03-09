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Haberler Galeri Bankalar EYT’liler için kesenin ağzını açtı! Hangi banka ne kadar veriyor: Yeni ücretler belli oldu
Giriş Tarihi: 09.03.2023 07:31 Güncelleme Tarihi: 09.03.2023 07:32

Bankalar EYT’liler için kesenin ağzını açtı! Hangi banka ne kadar veriyor: Yeni ücretler belli oldu

Emeklilikte yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili kanun 3 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girerken, bankacılık sektörü de 2 milyon 250 bini bu yıl olmak üzere toplamda 5 milyonu bulacak yeni emekliler için harekete geçti. Bankalar EYT'liler için promosyonlar için fiyatı yukarı çıkardı. Yeni ücretler belli oldu. İşte banka banka EYT'lilere ödenecek promosyonlar..

Metin CAN
Bankalar EYT’liler için kesenin ağzını açtı! Hangi banka ne kadar veriyor: Yeni ücretler belli oldu

Bankalar bir yandan emeklilik için eksik prim günlerini borçlanacak olan vatandaşlar için kredi paketi hazırlarken, diğer yandan da maaş promosyonlarında çıtayı yukarı çekti.

Bankalar EYT’liler için kesenin ağzını açtı! Hangi banka ne kadar veriyor: Yeni ücretler belli oldu

EYT'liler, nisanda maaşı yanında bir maaş promosyon ve 1.100 TL bayram ikramiyesi olmak üzere 15 ila 30 bin TL arasında para alacak.

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Bankalar EYT’liler için kesenin ağzını açtı! Hangi banka ne kadar veriyor: Yeni ücretler belli oldu

MAAŞ İÇİN KAPIŞMA
Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank 3.500 TL'nin altında aylık alanlara 3 bin TL, 3.500- 7.500 TL arasında alanlara 3.500 TL, 7.500 ila 10.000 TL arasında alanlara 4.500 TL, 10 bin TL ve üzerinde alanlara 5 bin TL promosyon veriyor.

Bankalar EYT’liler için kesenin ağzını açtı! Hangi banka ne kadar veriyor: Yeni ücretler belli oldu

Yapı Kredi 10 bin TL üzerinde aylık alanlara 7.500 TL, 7.500 ila 10 bin alanlara 6.750 TL veriyor. İş Bankası, Denizbank ve ING'de de promosyon oranları Yapı Kredi'yle benzer. Garanti BBVA 10 bin TL üzerine 6 bin TL, Akbank ise 7 bin TL promosyon vereceğini taahhüt ediyor.

Bankalar EYT’liler için kesenin ağzını açtı! Hangi banka ne kadar veriyor: Yeni ücretler belli oldu

KOŞULSUZ NAKİT
QNB Finansbank, 3 Mart 2023 tarihinden itibaren emekli maaşını taşıyan EYT'lilere 8 bin TL'ye varan nakit promosyona ek olarak, CardFinans Emekli Kredi Kartı'na özel, market ve eczane harcamalarında yıllık 1.200 TL indirim ile toplamda 9.200 TL'lik nakit kazanma fırsatı sunuyor.

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