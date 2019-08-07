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Galeri Bankalardan satılık konutlar! Yüzde 25 daha ucuza ev alabilirsiniz
Bankalardan satılık konutlar! Yüzde 25 daha ucuza ev alabilirsiniz
Ödenmeyen krediler yüzünden bankaların elinde konutlar birikti. 18 bine yakın gayrimenkulu bankalar satmaya başladı. Bankaların elindeki gayrimenkuller arasında boğaz manzaralı köşkler ve yalılar da bulunuyor ancak bunlar yüzde 25 daha ucuza satılıyor.
Giriş Tarihi: 07.08.2019
09:43
Güncelleme Tarihi: 07.08.2019
09:46
Ödenemeyen krediler nedeniyle binlerce gayrimenkul bankaların elinde birikti. Bugün itibarıyla 23 bankanın elinde Türkiye'nin dört bir yanından 18 bin 192 gayrimenkul bulunuyor. Henüz değerlemesi yapılmayanlar da eklendiğinde bankaların portföyü 20 binleri aşıyor. Portföyün yarısını konutlar oluşturuyor. Bankalarda konutların dışında dükkan, arsa, tarla, fabrika hatta eğitim tesisi bile var.
Ödenemeyen krediler nedeniyle binlerce gayrimenkul bankaların elinde birikti. Bugün itibarıyla 23 bankanın elinde Türkiye'nin dört bir yanından 18 bin 192 gayrimenkul bulunuyor. Henüz değerlemesi yapılmayanlar da eklendiğinde bankaların portföyü 20 binleri aşıyor. Portföyün yarısını konutlar oluşturuyor. Bankalarda konutların dışında dükkan, arsa, tarla, fabrika hatta eğitim tesisi bile var.
YÜZDE 25 UCUZ Bankalar da bu mülkleri bir an önce satıp nakte dönüştürmek istiyor. Bu durum, alıcılar için avantaj yaratıyor. Çünkü bankalar, hızla satış yapabilmek için bu mülkleri piyasaya göre daha uygun fiyatlarla satışa çıkarıyor ve teklif alıyor. Son dönemde bankaların portföyündeki artış nedeniyle gayrimenkuller ekspertiz değerlerinden yüzde 25 daha ucuza satılır hale geldi.
BANKALARA DA BAKIN Yani mülk almak isteyenlerin bankaların portföyünü de incelemesinde fayda var. Peki, bu portföylere nasıl ulaşılır, bankadan gayrimenkul alırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir, satış süreci nasıl işliyor, nasıl teklif veriliyor, alım-satım gerçekleşmezse teminat geri alınıyor mu? Bu soruların yanıtlarını derledik.
SİTESİNDE YAYINLANIYOR Bankalar, kendi internet sitelerinde satılık gayrimenkullerin, araçların ve ekipmanların listesini yayınlıyor. Bu gayrimenkuller illere, ilçelere, gayrimenkulun tipine (daire, tarla, işyeri) ve büyüklüğüne göre listelenebiliyor. Bazı bankalarda gayrimenkuller o kadar arttı ki bu işi yönetmek için özel birimler bile kurulmuş durumda.
ARACILAR BULUNUYOR Bankaların sitelerini tek tek incelemek ve bankayla iletişime geçmeye çalışmak yerine aracı kuruluşları bulmak daha kolay. Çoğu banka, e-ihale çözümü sunan şirketlerle çalışıyor. Bunlardan biri Intengo. Ayrıca Tapu.com, bankadan.com, istegayrimenkul.com gibi bu alana özel hizmet veren siteler de bulunuyor. Sahibinden.com'da da bankalara özel ilanları bulmak mümkün. Turyap, Coldwell Banker, Remax gibi gayrimenkul danışmanlık şirketleri de bu portföylerin satışını üstlenebiliyor.
EN YÜKSEK TEKLİF Bazı bankalar e-ihale yöntemiyle, bazı bankalar ise direkt olarak şubelerden satış ve teklif alma süreçlerini yürütüyor. E-ihale'de siteye gerekli bilgileri girip üye olup teklif veriyorsunuz. Şubelere başvurulduğunda ise tüm tekliﬂer kapalı zarf yoluyla yapılıyor. Tekliﬂer için belirli bir süre belirleniyor. Süre bitiminde verdiğiniz teklif en yüksek teklif olursa, alım satım süreci başlıyor.