Bankalardan satılık konutlar! Yüzde 25 daha ucuza ev alabilirsiniz

EN YÜKSEK TEKLİF

Bazı bankalar e-ihale yöntemiyle, bazı bankalar ise direkt olarak şubelerden satış ve teklif alma süreçlerini yürütüyor. E-ihale'de siteye gerekli bilgileri girip üye olup teklif veriyorsunuz. Şubelere başvurulduğunda ise tüm tekliﬂer kapalı zarf yoluyla yapılıyor. Tekliﬂer için belirli bir süre belirleniyor. Süre bitiminde verdiğiniz teklif en yüksek teklif olursa, alım satım süreci başlıyor.