Kredi faiz oranları 2021: Güncel Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar?

Bankaların güncel kredi faiz oranları ile ilgili son gelişmeler binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde TCMB Merkez Bankası faiz kararı sonrasında değişikliğe gidilmediğini duyurunca çeşitli nedenler dolayısıyla krediye ihtiyaç duyan vatandaşlar en düşük faizli krediyi veren bankaların araştırmasına çıktı. Pandeminin getirdiği ekonomik olumsuzluklardan doğrudan etkilenen vatandaşlar bankaların sunduğu kredi paketlerine ihtiyaç duymaya devam ediyor. Buna göre; Ziraat, Halkbank, Garanti, İş Bankası güncel kredi faiz oranları ne kadar? İşte ihtiyaç-taşıt-konut kredi faiz oranları 2021