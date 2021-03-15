Bankaların güncel kredi faiz oranları 2021: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ve diğer bankaların güncel taşıt - konut - ihtiyaç kredisi faiz oranları

Başta kamu bankaları olmak üzere, Türkiye'deki bankalara ait güncel kredi faiz oranları, kredi çekmek isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Koronavirüs salgını ekonomik olumsuzlukları beraberinde getirirken, bu noktada bankalar tarafından sunulan kredi imkanlarına olan talep de yükseliyor. Kredi çekmek isteyen vatandaşlar, Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank gibi kamu bankaları başta olmak üzere tüm bankaların güncel taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları ne kadar sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte, 2021 Mart ayı itibariyle Bankaların güncel kredi faiz oranları!