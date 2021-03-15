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Haberler Galeri Bankaların güncel kredi faiz oranları 2021: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ve diğer bankaların güncel taşıt - konut - ihtiyaç kredisi faiz oranları

Bankaların güncel 2021: , , ve diğer bankaların güncel taşıt - konut - ihtiyaç kredisi faiz oranları

Başta kamu bankaları olmak üzere, 'deki bankalara ait güncel , kredi çekmek isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Koronavirüs salgını ekonomik olumsuzlukları beraberinde getirirken, bu noktada bankalar tarafından sunulan kredi imkanlarına olan talep de yükseliyor. Kredi çekmek isteyen vatandaşlar, , , gibi kamu bankaları başta olmak üzere tüm bankaların güncel taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları ne kadar sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte, 2021 Mart ayı itibariyle Bankaların güncel kredi faiz oranları!

Giriş Tarihi: 15.03.2021 14:08 Güncelleme Tarihi: 15.03.2021 14:09
Bankaların güncel kredi faiz oranları 2021: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ve diğer bankaların güncel taşıt - konut - ihtiyaç kredisi faiz oranları

KOVİD-19 salgını nedeniyle dünya genelinde pek çok olumsuzluk yaşanıyor. Bu nedenle de başta kamu bankaları , , olmak üzere bankaların kredi faiz oranlarına bu süreçte ilgi artış gösteriyor. Kredi çekmek isteyenler Garanti, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Akbank gibi tüm bankaların güncel üzerinde araştırmalar yapıyor. Bankalar tarafından açıklanan paketlere göre, 2021 güncel kredi faiz oranları ne kadar? İşte Garanti, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Akbank gibi tüm bankaların kredi faiz oranları hakkındaki güncel gelişmeler…

GÜNCEL KREDİ FAİZ ORANLARI 2021!

Çeşitli nedenler dolayısıyla krediye ihtiyaç duyan vatandaşlar bu noktada Ziraat, Halkbank, Garanti, İş Bankası gibi bankaların oranlarını araştırmaya başladı. İhtiyaç, taşıt ve konut kredilerine ait güncel kredi faiz oranları her gün binlerce kişinin gündemindeki yerini alırken bankalar müşterilerine sunduğu avantajlı paketlerle dikkatleri üzerine çekiyor.

Bankaların güncel kredi faiz oranları 2021: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ve diğer bankaların güncel taşıt - konut - ihtiyaç kredisi faiz oranları

HALKBANK İHTİYAÇ, TAŞIT KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç Kredilerinde %1,51'dan,

Taşıt Kredilerinde %1,54'den,

Konut Kredilerinde %1,38'den başlayan faiz oranları uygulanmaktadır.

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Bankaların güncel kredi faiz oranları 2021: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ve diğer bankaların güncel taşıt - konut - ihtiyaç kredisi faiz oranları

VAKIFBANK İHTİYAÇ, TAŞIT - KONUT KREDİ FAİZ ORANLARI

Taşıt kredisi: %1.34'den

İhtiyaç kredisi %1.42'den

SarıPanjur Konut Kredisi: %1,32'den başlamaktadır.

Bankaların güncel kredi faiz oranları 2021: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ve diğer bankaların güncel taşıt - konut - ihtiyaç kredisi faiz oranları

ZİRAAT BANKASI TAŞIT KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Tüketici kredisi: %1.54

Taşıt kredisi (kaskolu): %1.54

Taşıt kredisi (kaskosuz): %1.56

Konut kredisi: %1.37'den başlayan fiyatlarla

Bankaların güncel kredi faiz oranları 2021: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ve diğer bankaların güncel taşıt - konut - ihtiyaç kredisi faiz oranları

İŞ BANKASI TAŞIT KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.50

Taşıt kredisi: 1.55

Ev kredisi: 1.40

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