Bankaların güncel kredi faiz oranları belli oldu: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar?

Bankaların güncel kredi faiz oranları ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Pandemi süreci ekonomik anlamda zorlukları da beraberinde getirirken, bu süreçte bankaların kredi paketlerine olan talep arttı. Geçtiğimiz günlerde TCMB Merkez Bankası faiz kararı sonrasında değişikliğe gidilmediğini duyurunca çeşitli nedenler dolayısıyla krediye ihtiyaç duyan vatandaşlar en düşük faizli krediyi veren bankaların araştırmasına çıktı. Buna göre; Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank kredi faiz oranları ne kadar? İşte kredi faiz oranları 2021