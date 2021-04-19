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Haberler Galeri Bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar? Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları 2021!
Giriş Tarihi: 19.04.2021 10:12 Güncelleme Tarihi: 19.04.2021 11:40

Bankaların güncel ne kadar? Bankası, , Vakıfbank ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları 2021!

Bankaların güncel ile ilgili son gelişmeler binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde TCMB Merkez Bankası faiz kararı sonrasında değişikliğe gidilmediğini duyurunca çeşitli nedenler dolayısıyla krediye ihtiyaç duyan vatandaşlar en düşük faizli krediyi veren bankaların araştırmasına çıktı. Pandeminin getirdiği ekonomik olumsuzluklardan doğrudan etkilenen vatandaşlar bankaların sunduğu kredi paketlerine ihtiyaç duymaya devam ediyor. Buna göre; , , Garanti, İş Bankası güncel kredi faiz oranları ne kadar? İşte ihtiyaç-taşıt-konut

Bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar? Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları 2021!

, koronavirüs salgınında ihtiyaç sahibi olan vatandaşlar tarafından takip ediliyor. TCMB Merkez Bankası faiz kararında değişikliğe gitmezken eğitim, beyaz eşya, mobilya gibi birçok ihtiyaç için kredi çekmek isteyen vatandaşlar bankaların güncel kredi faiz oranları araştırmasına çıktı. Bu durum bankaların kredi paketlerine olan talebi arttırdı. Bankası, ve Vakıfbank başta olmak üzere bankaların ihtiyaç-konut-taşıt kredisi faiz oranları merak konusu oldu. Bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar? İşte 2021 ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları…

Bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar? Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları 2021!

ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: %1,58

Taşıt kredisi: %1,54

Konut kredisi: %1,37

VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: %1,51

Taşıt kredisi: %1,50

Konut kredisi: %1,32

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Bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar? Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları 2021!

GARANTİ BBVA KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: %1,79-2,22

Taşıt kredisi: %1,80

Konut kredisi: %1,50-1,79

ING BANK KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: %1,64-1,69

Taşıt kredisi: %1,79

Konut kredisi: %1,49-1,69

Bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar? Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları 2021!

HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: % 1,51

Taşıt kredisi: %1,54

Konut kredisi: %1,38

AKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: %1,62-2,13

Taşıt kredisi: %1,56-1,66

Konut kredisi: %1,41

Bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar? Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları 2021!

İŞ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: %1,65

Taşıt kredisi: %1,55-1,60

Konut kredisi: %1,45

YAPI KREDİ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: %1,89-2,57

Taşıt kredisi: %1,65

Konut kredisi: %1,50

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