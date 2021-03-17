Bankaların kredi faiz oranlarında değişiklik: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç-konut-taşıt kredisi faiz oranları ne kadar?

Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank başta olmak üzere, pek çok bankanın kredi faiz oranları dönem dönem değişiklik gösteriyor. Pandemi sürecinin getirdiği ekonomik olumsuzluklar nedeniyle kredi paketlerine olan talep de arttı. Bankalar tarafından açıklanan paketlere göre, 2021 güncel kredi faiz oranları ne kadar? İşte Garanti, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Akbank gibi tüm bankaların kredi faiz oranları hakkındaki güncel gelişmeler…

GÜNCEL KREDİ FAİZ ORANLARI 2021!

Çeşitli nedenler dolayısıyla krediye ihtiyaç duyan vatandaşlar bu noktada Ziraat, Halkbank, Garanti, İş Bankası gibi bankaların oranlarını araştırmaya başladı. İhtiyaç, taşıt ve konut kredilerine ait güncel kredi faiz oranları her gün binlerce kişinin gündemindeki yerini alırken bankalar müşterilerine sunduğu avantajlı paketlerle dikkatleri üzerine çekiyor.