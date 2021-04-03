Bankaların ihtiyaç-konut-taşıt kredisi faiz oranları yayınlandı: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank güncel kredi faiz oranları ne kadar?

Bankaların güncel kredi faiz oranları ile ilgili son dakika haberleri ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Başta kamu bankaları olmak üzere hem özel hem devlet bankaları pandemi sürecinde pek çok uygun kredi paketi açıkladı. Peki, bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar? İşte güncel ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları…