Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Bankaların ihtiyaç-konut-taşıt kredisi faiz oranları yayınlandı: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank güncel kredi faiz oranları ne kadar?
Giriş Tarihi: 03.04.2021 10:21 Güncelleme Tarihi: 03.04.2021 13:29

Bankaların ihtiyaç-konut-taşıt kredisi faiz oranları yayınlandı: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank güncel ne kadar?

Bankaların güncel ihtiyaç sahibi vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Pandemi süreci ekonomik olumsuzlukları beraberinde getirirken, bu süreçte bankalar tarafından kredi paketleri sunulmaya devam ediyor. Yaşadıkları ekonomik olumsuzluk veya ihtiyaç doğrultusunda kredi çekmek isteyen vatandaşlar Garanti, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Akbank gibi tüm bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar sorusuna yanıt arıyor. İşte bankaların güncel kredi faiz oranları…

Bankaların ihtiyaç-konut-taşıt kredisi faiz oranları yayınlandı: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank güncel kredi faiz oranları ne kadar?

Bankaların güncel ile ilgili son dakika haberleri ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Başta kamu bankaları olmak üzere hem özel hem devlet bankaları pandemi sürecinde pek çok uygun kredi paketi açıkladı. Peki, bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar? İşte güncel ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları…

Bankaların ihtiyaç-konut-taşıt kredisi faiz oranları yayınlandı: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank güncel kredi faiz oranları ne kadar?

HALKBANK İHTİYAÇ, TAŞIT KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI - 2021

İhtiyaç Kredilerinde %1,51'dan,

Taşıt Kredilerinde %1,54'den,

Konut Kredilerinde %1,38'den başlayan faiz oranları uygulanmaktadır.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bankaların ihtiyaç-konut-taşıt kredisi faiz oranları yayınlandı: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank güncel kredi faiz oranları ne kadar?

VAKIFBANK İHTİYAÇ, TAŞIT - KONUT KREDİ FAİZ ORANLARI 2021

Taşıt kredisi: %1.34'den

İhtiyaç kredisi %1.49'den

SarıPanjur Konut Kredisi: %1,32'den başlamaktadır.

Bankaların ihtiyaç-konut-taşıt kredisi faiz oranları yayınlandı: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank güncel kredi faiz oranları ne kadar?

ZİRAAT BANKASI TAŞIT KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI - 2021

Tüketici kredisi: %1.54

Taşıt kredisi (kaskolu): %1.54

Taşıt kredisi (kaskosuz): %1.56

Konut kredisi: %1.37'den başlayan fiyatlarla

Bankaların ihtiyaç-konut-taşıt kredisi faiz oranları yayınlandı: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank güncel kredi faiz oranları ne kadar?

AKBANK TAŞIT KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI - 2021

İhtiyaç kredisi: 1.90

Taşıt kredisi: 1.43

SON DAKİKA