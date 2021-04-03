Bankaların ihtiyaç-konut-taşıt kredisi faiz oranları: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank güncel kredi faiz oranları ne kadar?

Bankaların güncel kredi faiz oranları ihtiyaç sahibi vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Pandemi süreci ekonomik olumsuzlukları beraberinde getirirken, bu süreçte bankalar tarafından kredi paketleri sunulmaya devam ediyor. Yaşadıkları ekonomik olumsuzluk veya ihtiyaç doğrultusunda kredi çekmek isteyen vatandaşlar Garanti, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Akbank gibi tüm bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar sorusuna yanıt arıyor. İşte bankaların güncel kredi faiz oranları…