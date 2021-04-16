Bankaların kredi faiz oranları 16 Nisan: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank güncel kredi faiz oranları

16 Nisan itibariyle bankaların kredi faiz oranları, kredi başvurusu yapacak vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 2020 yılında başlayan pandemi, finansal zorlukları beraberinde getirirken, bu süreçte başta kamu bankaları olmak üzere bankalar da uygun kredi paketleri sunmaya başladı. Bu nedenle de bankaların kredi faiz oranları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Buna göre, 16 Nisan Cuma itibariyle bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar? Alınan son veriler şöyle;