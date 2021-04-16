Bankaların kredi faiz oranları 16 Nisan: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank güncel kredi faiz oranları

Bankalara ait kredi faiz oranları, dün açıklanan Merkez Bankası faiz kararı sonrası merak konusu oldu. İhtiyaç kredisi, konut ve taşıt kredisi gibi farklı kategorilerde verilen kredilerde uygulanan güncel kredi faiz oranları dönemlik olarak değişiyor. Bilhassa salgın döneminde kredi paketlerine olan rağbet yükseliş gösterdi. Başta kamu bankaları olmak üzere hem özel hem devlet bankaları pandemi sürecinde pek çok önemli kredi paketi kamuoyunun kullanımına sunuldu. Alınan son verilere göre, bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar? Aşağıda, güncel ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları yer alıyor.