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Haberler Galeri Bankaların kredi faiz oranları 16 Nisan: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank güncel kredi faiz oranları
Giriş Tarihi: 16.04.2021 05:46 Güncelleme Tarihi: 16.04.2021 05:46

Bankaların kredi faiz oranları 16 Nisan: , , güncel kredi faiz oranları

Bankalara ait kredi faiz oranları, dün açıklanan sonrası merak konusu oldu. İhtiyaç kredisi, konut ve taşıt kredisi gibi farklı kategorilerde verilen kredilerde uygulanan güncel kredi faiz oranları dönemlik olarak değişiyor. Bilhassa salgın döneminde kredi paketlerine olan rağbet yükseliş gösterdi. Başta kamu bankaları olmak üzere hem özel hem devlet bankaları pandemi sürecinde pek çok önemli kredi paketi kamuoyunun kullanımına sunuldu. Alınan son verilere göre, bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar? Aşağıda, güncel ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları yer alıyor.

Bankaların kredi faiz oranları 16 Nisan: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank güncel kredi faiz oranları

16 Nisan itibariyle bankaların kredi faiz oranları, kredi başvurusu yapacak vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 2020 yılında başlayan pandemi, finansal zorlukları beraberinde getirirken, bu süreçte başta kamu bankaları olmak üzere bankalar da uygun kredi paketleri sunmaya başladı. Bu nedenle de bankaların kredi faiz oranları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Buna göre, 16 Nisan Cuma itibariyle bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar? Alınan son veriler şöyle;

Bankaların kredi faiz oranları 16 Nisan: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank güncel kredi faiz oranları

HALKBANK İHTİYAÇ, TAŞIT KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI - 2021

İhtiyaç Kredilerinde %1,51'dan,

Taşıt Kredilerinde %1,54'den,

Konut Kredilerinde %1,38'den başlayan faiz oranları uygulanmaktadır.

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Bankaların kredi faiz oranları 16 Nisan: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank güncel kredi faiz oranları

VAKIFBANK İHTİYAÇ, TAŞIT - KONUT KREDİ FAİZ ORANLARI 2021

Taşıt kredisi: %1.34'den

İhtiyaç kredisi %1.49'den

SarıPanjur Konut Kredisi: %1,32'den başlamaktadır.

Bankaların kredi faiz oranları 16 Nisan: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank güncel kredi faiz oranları

ZİRAAT BANKASI TAŞIT KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI - 2021

Tüketici kredisi: %1.54

Taşıt kredisi (kaskolu): %1.54

Taşıt kredisi (kaskosuz): %1.56

Konut kredisi: %1.37'den başlayan fiyatlarla

Bankaların kredi faiz oranları 16 Nisan: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank güncel kredi faiz oranları

AKBANK TAŞIT KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI - 2021

İhtiyaç kredisi: 1.90

Taşıt kredisi: 1.43

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