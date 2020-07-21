Baraj gölü altında kalacak Yusufeli yeniden inşa ediliyor

'YENİ İLÇEDE İŞ SAHALARI OLMALI'

Esnaf Merve Özler ise "Bu dükkanı açarken, 'baraj yapılacak açmayın, zararınız olur' dediler. 4 senedir dükkanımı işletiyorum. Şimdi çalışmalar devam ediyor ama 2-3 sene daha sürer. Yeni yerleşim yerinde üniversite ve okullar olmalı. Eğitim seviyesi yüksek bir ilçe olmasını diliyorum. Baraj inşaatı bittikten sonra insanlara iş sahaları oluşturulması gerekiyor" dedi.

Yeni yerleşim yerinde çalışmaların devam ettiğini belirten Doğan Üreloğlu, "Yeni yerin vatandaşların ihtiyaçlarını karşılaması en büyük temennimizdir. Gelişmiş ve modern bir yerleşim yeri istiyoruz" ifadelerini kullandı.