Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • Başkan Erdoğan dikkat çekmişti! Ve sökülmeye başlandı

Başkan Erdoğan dikkat çekmişti! Ve sökülmeye başlandı

'nin ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nda, görüntü kirliliği oluşturduğu gerekçesiyle tartışılan, kaldırılması için sahiplerine 1 Eylül'e kadar süre verilen salıncakların sökümüne başlandı. Bölgede, tebligatların ardından 6 kişi salıncaklarını kaldırırken, bazı salıncak sahipleri de talebe dikkat çekmek için salıncaklarını zincirleyerek kullanıma kapattı.

DHA Ekonomi galerileri
Giriş Tarihi: 01.09.2019 14:33 Güncelleme Tarihi: 01.09.2019 14:34
Başkan Erdoğan dikkat çekmişti! Ve sökülmeye başlandı

Çamlıhemşin ilçesinde, 1987 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile 'turizm merkezi' ilan edilen Ayder Yaylası, 1994'te milli park, 1998'de ise doğal sit alanı ilan edilerek, korumaya alındı. İmar planları hazırlanamayınca yapılaşmanın arttığı yaylanın doğal güzelliği bozuldu. Kentsel dönüşüm projesi uygulanacak yaylada şimdi de sayıları her geçen gün artan salıncaklar, oluşturduğu görüntü kirliliğiyle tartışılıyor. Geçen ay yaylayı ziyaret eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, salıncakların kaldırılması için talimat vermişti.

Başkan Erdoğan dikkat çekmişti! Ve sökülmeye başlandı

Cumhurbaşkanı da geçen hafta yaptığı bölge ziyaretinde de "O acayip şeyleri temizleyeceğiz" diyerek tepki göstermişti. Salıncaklardan yaylada yer kalmayınca Valiliği'nce harekete geçildi. Valilikten salıncakların kaldırılması için sahiplerine uyarı gönderildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan dikkat çekmişti! Ve sökülmeye başlandı

Salıncak sahiplerine, 1 Eylül'e kadar süre verildiği, yaylanın orta alanının kamulaştırılması için de çalışma başlatıldığı belirtildi. Kamulaştırılacak yaylanın ortak alanında yapı yapılamayacağı, salıncakların da kurulamayacağı bildirildi. Ayder Yaylası'nda kaçak yapılan salıncak ve ziplinelerin kaldırılması için 56 kişiye tebligat gönderildi.

Başkan Erdoğan dikkat çekmişti! Ve sökülmeye başlandı

Ayder Yaylası'ndaki salıncaklar, yapılan tebligatların ardından bugün kaldırılmaya başlandı. Bölgede, tebligatların ardından 6 kişi kendi imkanlarıyla salıncaklarını kaldırırken, bazı salıncak sahipleri de talebe dikkat çekmek için salıncaklarını zincirleyerek kullanama kapattı. Bölgeyi ziyarete gelen özellikle yabancı turistler, zincirlenerek kullanıma kapatılan salıncaklara binerek fotoğraf çekildi selfie yaptı.

Başkan Erdoğan dikkat çekmişti! Ve sökülmeye başlandı

'TALEP GÖZARDI EDİLMEMELİ'

Bölgeye salıncağı ilk kurduğun söyleyen Ayşe Şahin, turistlerin salıncaklara yoğun talep gösterdiğini ve bu talebin göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtti. Şahin, "Bu salıncakları ilk biz kurduk. Bize gönderilen tebligatta bir süre yazmıyordu. Sadece kaldırın deniliyor. Burada mağduruz. Burası bizim tabulu arazimiz. Burada turizm işletmeciliğine başladık. Talep üzerine salıncakları kurduk. Turistlerden gelen talep üzerine salıncak işi bölgede büyüdü.

Başkan Erdoğan dikkat çekmişti! Ve sökülmeye başlandı

Sonuçta bu salıncaklara yoğun talep var. Biz görüntü kirliğinin tabi ki önlenmesini isteriz ama bu talep de göz ardı edilemez. Bizim isteğimiz bize uygun alan tahsis edilmesi ve buraya bu salıncakları kurmamız. Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine kentti bırakıp buraya döndük. Burada 30 yıllık tabulu arazilerimizi kullanmaya başlayıp, turizme kazandırdık. Farklı bir alternatif getirdik" dedi.

Başkan Erdoğan dikkat çekmişti! Ve sökülmeye başlandı

'EKSİSİ KADAR ARTISI DA OLDU'

Ayder Çevre ve Turizm Derneği Başkanı Erdal Sarı da, Ayder'in Türkiye'nin en önemli turizm değerlerinden bir tanesi olduğunu, salıncakların bölgeye eksisi olduğu kadar katkısının da olduğunu dile getirdi. Sarı, "Salıncakların olduğu yer vatandaşın tabulu arazisi. Yıllarca boştu. Şimdilerde bu alan kullanılmaya başlandı. Arz talep doğrultusunda bu salıncakları vatandaşlar tapulu arazilerine koydular.

BİZE ULAŞIN