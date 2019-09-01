Başkan Erdoğan dikkat çekmişti! Ve sökülmeye başlandı

'EKSİSİ KADAR ARTISI DA OLDU'



Ayder Çevre ve Turizm Derneği Başkanı Erdal Sarı da, Ayder'in Türkiye'nin en önemli turizm değerlerinden bir tanesi olduğunu, salıncakların bölgeye eksisi olduğu kadar katkısının da olduğunu dile getirdi. Sarı, "Salıncakların olduğu yer vatandaşın tabulu arazisi. Yıllarca boştu. Şimdilerde bu alan kullanılmaya başlandı. Arz talep doğrultusunda bu salıncakları vatandaşlar tapulu arazilerine koydular.