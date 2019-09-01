Başkan Erdoğan dikkat çekmişti! Ve sökülmeye başlandı

Çamlıhemşin ilçesinde, 1987 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile 'turizm merkezi' ilan edilen Ayder Yaylası, 1994'te milli park, 1998'de ise doğal sit alanı ilan edilerek, korumaya alındı. İmar planları hazırlanamayınca yapılaşmanın arttığı yaylanın doğal güzelliği bozuldu. Kentsel dönüşüm projesi uygulanacak yaylada şimdi de sayıları her geçen gün artan salıncaklar, oluşturduğu görüntü kirliliğiyle tartışılıyor. Geçen ay yaylayı ziyaret eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, salıncakların kaldırılması için talimat vermişti.