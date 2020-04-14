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Başkan Erdoğan duyurmuştu! Atatürk Havalimanı'ndaki 1000 yataklı hastanenin temeli ortaya çıktı...
Corona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında yapımına başlanan İstanbul Atatürk Havalimanı'ndaki bin yataklı hastane inşaatında son durum havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde hastanenin temelinin ortaya çıktığı görülüyor.
Giriş Tarihi: 14.04.2020
12:30
Güncelleme Tarihi: 14.04.2020
12:31
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