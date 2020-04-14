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Başkan Erdoğan duyurmuştu! 'ndaki 1000 yataklı hastanenin temeli ortaya çıktı...

Corona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında yapımına başlanan İstanbul 'ndaki bin yataklı hastane inşaatında son durum havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde hastanenin temelinin ortaya çıktığı görülüyor.

Giriş Tarihi: 14.04.2020 12:30 Güncelleme Tarihi: 14.04.2020 12:31
Başkan Erdoğan duyurmuştu! Atatürk Havalimanı'ndaki 1000 yataklı hastanenin temeli ortaya çıktı...

Korona virüs tedbirleri kapsamında 'nda geçtiğimiz hafta içi başlatılan bin yataklı hastane için inşa çalışmaları aralıksız bir şekilde devam ediyor.

Başkan Erdoğan duyurmuştu! Atatürk Havalimanı'ndaki 1000 yataklı hastanenin temeli ortaya çıktı...

45 günde bitirilmesi planlanan proje kapsamında hastanenin temel kısmı tamamlandı. Havadan çekilen görüntülerde hastanenin temelinin tamamen betonla kaplandığı görüldü.

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Başkan Erdoğan duyurmuştu! Atatürk Havalimanı'ndaki 1000 yataklı hastanenin temeli ortaya çıktı...

Ekiplerin hummalı bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğü, zemin betonunun tamamlandığı görülüyor.

Başkan Erdoğan duyurmuştu! Atatürk Havalimanı'ndaki 1000 yataklı hastanenin temeli ortaya çıktı...
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Başkan Erdoğan duyurmuştu! Atatürk Havalimanı'ndaki 1000 yataklı hastanenin temeli ortaya çıktı...
Başkan Erdoğan duyurmuştu! Atatürk Havalimanı'ndaki 1000 yataklı hastanenin temeli ortaya çıktı...
Başkan Erdoğan duyurmuştu! Atatürk Havalimanı'ndaki 1000 yataklı hastanenin temeli ortaya çıktı...
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