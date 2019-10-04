- Haberler
- Galeri
- Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! Çok yakında hizmete girecek...
Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! Çok yakında hizmete girecek...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim'de açılması planlanan Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi'nde incelemelerde bulundu. Instagram hesabından da konuyla ilgili paylaşımda bulunun Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı Kütüphanemiz çok yakında milletimizin hizmetinde olacak. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun" dedi.
Giriş Tarihi: 04.10.2019
16:34
Güncelleme Tarihi: 04.10.2019
16:36