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Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! Çok yakında hizmete girecek...

Başkan , 29 Ekim'de açılması planlanan 'nde incelemelerde bulundu. Instagram hesabından da konuyla ilgili paylaşımda bulunun Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı Kütüphanemiz çok yakında milletimizin hizmetinde olacak. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun" dedi.

İHA Ekonomi galerileri
Giriş Tarihi: 04.10.2019 16:34 Güncelleme Tarihi: 04.10.2019 16:36
Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! Çok yakında hizmete girecek...

Başkan , Türkiye'nin en büyük dünyanın ise sayılı kütüphaneleri arasında yer alacak olan 'nde incelemelerde bulundu.

Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! Çok yakında hizmete girecek...

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin içinde yer alan kütüphanenin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açılması planlanıyor.

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Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! Çok yakında hizmete girecek...

Türkiye'nin en büyük kütüphanesi olarak yapımı gerçekleştirilen ve kitap yerleştirme işlemleri devam etmekte olan kütüphanede ilk etapta 2 milyon daha sonra ise 5 milyon civarında kitap bulunacak ve ayrıca 24 saat hizmet verecek.

Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! Çok yakında hizmete girecek...
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Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! Çok yakında hizmete girecek...
Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! Çok yakında hizmete girecek...
Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! Çok yakında hizmete girecek...
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