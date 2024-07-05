Giriş Tarihi: 05.07.2024 13:55
Güncelleme Tarihi: 05.07.2024
13:55
Başkan Erdoğan rakam rakam açıkladı: Program çalışıyor! Enflasyon düşüş trendine girdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ekonomiye ilişkin yaptığı değerlendirmede para ve maliye politikalarında koordineli adımlar atıldığını ifade ederek, "Türkiye'nin risk primi düşüyor. Kredi notumuz artıyor. Cari açık daralıyor ve bütçede de dengeyi iyileştiriyoruz. Enflasyonda düşüş daha yeni başladı. Hızlanarak devam edecek. Programımız çalışıyor" diye konuştu. Kalıcı refah artışının anahtarını, 'Enflasyonda tek hane' olarak açıklayan Erdoğan, "En adaletsiz vergi enflasyon. Bu nedenle dar gelirlilerimize, asgari ücretlimize, emeklilerimize yapacağımız en büyük iyilik popülizm yapmamak" dedi.